Bu yılın 5 bininci nikahı kıyıldı

Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olma unvanını elinde bulunduran Şahinbey Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, 2019 yılının 5 bininci nikahını kıydı.



Türkiye'de en çok nikah kıyan belediye unvanına sahip olan Şahinbey Belediyesi'nde Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Evlendirme Memurluğunda nikah kıydırmak için bekleyen çiftlere sürpriz yapıp nikahlarını kıydı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu yılın 5 bininci nikahını kıyarak çiftlere mutluluklar diledi.



"Evlendirmeye devam ediyoruz"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2019 yılının 5 bininci nikahını kıydıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Bu yılda inşallah bu rekorumuzu yenilemek istiyoruz. Bu yılın 5 bininci nikahını kıydık. İnşallah yıl sonuna kadarda Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olarak, evlendirme işlemlerimize devam etmek istiyoruz. Ayrıca patenti bizde olan Evlilik Okulu Projemizde evlenecek olan çiftlerimize ve evli olan çiftlerimize eğitimler veriyoruz. Şuana kadar 25.000'in üzerinde çiftimize eğitim verdik. Bu eğitiminde evliliğe çok ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Eğitim sonrasında yeni evlenecek olan çiftlerimize otomatik çamaşır makinası, evli çiftlerimize de çay veya kahve makinası hediye ediyoruz. Bu vesile ile yeni evlenen çiftlerimize bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP