Üye Girişi
Bu yılın bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu - Son Dakika

Bu yılın bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu

17.06.2021 12:22
Bu yılın bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu, System.String[]

Aydın Doğan Vakfı tarafından, her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, ulusal ve uluslararası başarıya ulaşmış kişi ya da kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen 'Aydın Doğan Ödülü'nün bu yılki sahipleri bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu.

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in bu yıl "SAĞLIK" alanında verilen ödüle layık görülmelerinin gerekçesi olarak "biyoteknoloji ve Kovid-19 aşısının geliştirilmesi konularındaki özverili ve ilham verici çalışmaları ile bu yolla insanlığa yaptıkları olağanüstü ve benzersiz hizmetleri"ni gösterdi.

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü'nün, bu yıl biyoteknoloji alanında bugüne kadar çok değerli çalışmalara imza atan, son olarak Kovid-19 aşısının geliştirilmesi süreciyle insanlığa hizmet eden bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verilmesi kararlaştırıldı. Vakıf Yönetim Kurulu, 25. Aydın Doğan Ödülü'nün 2020 yılı Mart ayında başlayan koronavirüs salgınının ikinci yılında dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de uygulanan aşının geliştiricileri Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildiğini açıkladı.

Aydın Doğan Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Aydın Doğan Ödülü'nün 2021 yılında biyoteknoloji alanında bugüne kadar çok değerli çalışmalara imza atan, son olarak Kovid-19 aşısının geliştirilmesi süreciyle tüm dünyaya umut olan değerli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verilmesini uygun görmüştür. Dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip bu dikkat çekici bilimsel başarının tüm dünya için ilham verici bir örnek olduğu da ayrıca değerlendirilmiştir." denildi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Aydın Doğan Ödülü'ne layık bulunmuş olmaktan sevinç ve onur duyduklarını ifade ettiler. Uğur Şahin duygularını şöyle paylaştı: "Aydın Doğan Ödülü, bilimin yaratabileceği farkın takdir edilmesi bakımından büyük bir önem taşıyor. Sanat, bilim ve kültür alanlarına katkıda bulunan, çocukların eğitimini ve onların eğitime eşit erişim sağlamasını destekleme yolunda bu ödülün temsil ettiği misyonun değerli elçileri olarak görülmekten onur duyuyoruz."

Aydın Doğan Ödülü, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına düzenleniyor ve ödüllerin hangi dallarda verileceği her yıl, Vakıf Yönetim Kurulu'nca belirleniyor.

Ödül pandeminin elvermesi halinde sonbahar aylarında Almanya'da düzenlenecek bir törenle takdim edilecek. Ödül töreninin tarihi Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in yoğun ajandalarına göre daha sonra belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin hakkında

M.D. Özlem Türeci, BioNTech'in Kurucu Ortağı ve Baş Tıbbi Sorumlusudur. Translasyonel ve klinik deneyime sahip bir doktor, immünolog ve kanser araştırmacısı olan Türeci, kanser antijenlerinin keşfine, mRNA tabanlı bireyselleştirilmiş ve kullanıma hazır aşı adaylarının geliştirilmesine ve şu anda klinik geliştirme aşamasında olan diğer immünoterapi türlerinin geliştirilmesine öncülük etmiştir. Türeci, BioNTech şirketinin COVID-19'a karşı mRNA tabanlı bir aşı geliştirme ve dağıtma konusundaki başarılı çabası olan ve bir yıldan kısa bir sürede tamamlanan tarihi bir başarı olan "Lightspeed Projesi"nin klinik gelişimine öncülük ediyor. Türeci, daha önce Uğur Şahin ve Christoph Huber ile birlikte kurduğu Ganymed Pharmaceuticals AG'nin CEO'su ve Baş Tıbbi Sorumlusu olarak görev yapmış, şirket 2016 yılında Astellas tarafından satın alınmıştır. Halen Almanya'da Kanser İmmünoterapi Derneği (CIMT) Başkanı olarak görev yapan Türeci, diğer önemli ödüllerin yanı sıra yakın zamanda Alman Sürdürülebilirlik Ödülü'ne de layık görülmüştür. Türeci, Prof. Uğur Şahin ile evlidir.

Prof. Dr. Uğur Şahin BioNTech'in Kurucu Ortağı ve CEO'su olan Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için yeni yaklaşımların geliştirilmesine liderlik eden bir doktor ve immünologdur. Şahin, haberci ribonükleik asit (mRNA) ilaçları konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biridir. mRNA aşılarının ve diğer immünoterapi türlerinin geliştirilmesine olanak sağlayan birçok atılıma öncülük etmiştir. COVID-19 için ilk mRNA aşısının tarihi gelişimi olan "Lightspeed Projesi"ni başlatan ve yönetmekte olan Şahin ile aşı benzeri görülmemiş bir 11 aylık süre içinde laboratuvar ve klinik testlerden koşullu onaya geçmiştir. Şahin ayrıca BioNTech'in, hastaların tümörlerinde yeni nesil dizileme ile tanımlanan eşanlamlı olmayan mutasyonların profiline göre bireysel olarak uyarlanan ve talep üzerine üretilen neoantijene özgü mRNA kanser aşılarının araştırma ve geliştirmesine de liderlik etmektedir. Uğur Şahin, 500'den fazla patent başvurusu ve patentin ortak mucididir. Şahin'in akademik alanda, Almanya'nın Mainz kentindeki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde Translasyonel Onkoloji ve İmmünoloji alanında Tam Profesör (W3) olarak görev almakta ve 50'den fazla doktora öğrencisine danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Mainz'de bulunan Helmholtz Translasyonel Onkoloji Enstitüsü'nün (HI-TRON) Bilimsel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Dr. Şahin, bilimsel buluşlara yaptığı katkılardan dolayı Alman Sürdürülebilirlik Ödülü, Mustafa Ödülü ve Alman Kanser Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül ve takdir almıştır. Dr. Özlem Türeci ile evlidir

Bu yılın bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu

Aydın Doğan Vakfı, Özlem Türeci, Aydın Doğan, Uğur Şahin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Bu yılın bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını paylaştı: S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim 13:00 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını paylaştı: S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı 12:32 Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı 12:16 Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı
Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı 12:10 Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti 12:02 Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış 11:27 Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış
Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı 11:00 Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı 10:49 Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı

Son Dakika Haberleri
12:30 Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi
12:17 İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi! HDP: Binamız ateşe verildi
12:16 Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı
12:09 Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı
12:06 CureVac'in etkinlik oranı yüzde 47 çıktı! Elon Musk'ın desteklediği aşı şirketi yarı yarıya değer kaybetti
12:03 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı
12:02 Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti
11:57 Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir
11:53 Şenol Güneş'in totemi başarı getirmedi! 2002'de başarı getiren gri takım elbise bu kez kazandırmadı
11:35 Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:03
Fatih Terim'e özendi ama olmadı! Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyanın diline düştü Fatih Terim'e özendi ama olmadı! Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyanın diline düştü         
12:44
Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi         
12:30
Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı         
12:16
HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı         
12:03
Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir         
11:57
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı         
11:23
Sıfır aldığı motosikleti başına bela oldu! Hiç gitmediği şehirlerden sürekli ceza geliyor Sıfır aldığı motosikleti başına bela oldu! Hiç gitmediği şehirlerden sürekli ceza geliyor         
10:55
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor         
10:42
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu         
09:38
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 13:22:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu yılın bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement