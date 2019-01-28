Bu yılın fırsatları ve riskleri
1 saat önce
Dünyadaki ekonomik akvitenin bu yıl yavaşlaması beklenirken, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek sonrası toparlanacağı öngörülüyor.
Dünyadaki ekonomik akvitenin bu yıl yavaşlaması beklenirken, Türkiye
ekonomisinin ikinci çeyrek sonrası toparlanacağı öngörülüyor. İşte ekonomistlere göre 2019'daki fırsatlar ve riskler...
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17
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