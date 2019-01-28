Son Dakika Haberleri: Bu yılın fırsatları ve riskleri

Bu yılın fırsatları ve riskleri

1 saat önce

Dünyadaki ekonomik akvitenin bu yıl yavaşlaması beklenirken, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek sonrası toparlanacağı öngörülüyor.

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Dünyadaki ekonomik akvitenin bu yıl yavaşlaması beklenirken, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek sonrası toparlanacağı öngörülüyor. İşte ekonomistlere göre 2019'daki fırsatlar ve riskler...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17 

Türkiye, Ekonomi, Ekonomi
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