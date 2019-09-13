Son Dakika Haberleri: Bu yılın genç erkek modası jogger pantolonlar
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Bu yılın genç erkek modası jogger pantolonlar

26 dakika önce

Eşofman altının rahatlığını ve pantolon şıklığını bir arada kullanmak isteyen gençler için Hazır Giyim Markası DeFacto, jogger pantolonların ön plana çıktığı yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

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Eşofman altının rahatlığını ve pantolon şıklığını bir arada kullanmak isteyen gençler için Hazır Giyim Markası DeFacto, jogger pantolonların ön plana çıktığı yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

Sportif parçalarla çabasız şıklık gençler arasında bu sezon moda olmuş durumda. Eşofman altının rahatlığını ve pantolon şıklığını bir arada kullanmak isteyen genç erkekler kolay giyilen, kalça ve basenden rahat kesim, paçaları dar jogger pantolonlara yöneldi.

Sokaklarda ve kampüste gömleklerle, outdoor mekanlarda sweatshirt'lerle kombinlenen jogger pantolonlarda toprak tonları, yeşil ve siyah renkleri ön plana çıkıyor. Bu noktada Hazır Giyim Markası DeFacto, jogger pantolonların ön plana çıktığı yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Marka tarafından yapılan açıklamada jogger pantolonların, kargo modelleri ve çizgili desenleri ile birbirinden farklı alternatifler sunduğu belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
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