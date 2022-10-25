2022'nin ikinci ve son güneş tutulması gerçekleşti! Merakla beklenen doğa mucizesi, Ankara'dan da görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

2022'nin ikinci ve son güneş tutulması gerçekleşti! Merakla beklenen doğa mucizesi, Ankara'dan da görüldü

25.10.2022 13:03

Yılın ikinci ve son güneş tutulması bugün gerçekleşti. Ankara'dan da görülen büyüleyici doğa olayı, canlı yayınlar sayesinde de binlerce kişiyle buluştu.

2022'nin ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da gerçeklemişti. Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması ise 25 Ekim Salı günü, yani bugün gözlemlendi. TÜBİTAK'a göre Güneş Tutulması, Avrupa, Kuzeydoğu Afrika, Ortadoğu ve Asya'nın batısından izlenebiliyor. Hava açık olduğu takdirde ülkemizden de tutulma görülebiliyor. Ülkemizde gözlendiğinde Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRECEK

Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 arasında meydana gelecek olan bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de meydana gelecek ve tüm tutulma yaklaşık 3 saat sürecek. Güneş Tutulması, 2022'nin son Güneş Tutulması olsa da genel olarak son tutulma değil. Zira 8 Kasım'da Tam Ay Tutulması da gerçekleşecek. Ancak bu tutulma ülkemizden gözlemlenemeyecek.

Güneş tutulması gerçekleşiyor! Merakla beklenen bu doğa mucizesini canlı aktarıyoruz

İLLERE GÖRE SAATLER VE ÖRTÜLME ORANLARI

25 Ekim 2022 Güneş Tutulması için saatler ve örtülme oranları şu şekilde olacak:

İstanbul'da tutulma 12.34'te başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 38 olacak ve 13.47'de meydana gelecek. Tutulma 14.59'da sona erecek.

Ankara'da tutulma 12.40'ta başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 42 olacak ve 13.55'te meydana gelecek. Tutulma 15.08'de sona erecek.

Adana'da tutulma 12.48'de başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 41 olacak ve 14.03'te meydana gelecek. Tutulma 15.16'da sona erecek.

İzmir'de tutulma 12.37'de başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 32 olacak ve 13.49'da meydana gelecek. Güneş Tutulması, İzmir'de 14.59'da sona erecek.

Çanakkale'de tutulma 12.33'te başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 33 olacak ve 13.45'te meydana gelecek. Tutulma 14.55'de sona erecek.

Erzurum'da tutulma 12.49'da başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 52 olacak ve 14.07'de meydana gelecek. Tutulma 15.21'de sona erecek.

YORUMLAR
500
25 Ekim Güneş tutulması, burçları ne yönde etkileyecek? İşte detaylar... 25 Ekim Güneş tutulması, burçları ne yönde etkileyecek? İşte detaylar... Astrologlar 25 Ekim'deki güneş tutulmasına kilitlendi: Bir burcun başına talih koşu kondu Astrologlar 25 Ekim'deki güneş tutulmasına kilitlendi: Bir burcun başına talih koşu kondu

Güneş Tutulması, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022'nin ikinci ve son güneş tutulması gerçekleşti! Merakla beklenen doğa mucizesi, Ankara'dan da görüldü - Son Dakika


Son Dakika
12:53 2022'nin ikinci ve son güneş tutulması gerçekleşti! Merakla beklenen doğa mucizesi, Ankara'dan da görüldü
12:13 Tepeden füze gibi inip düşmanı darmadağın eden kamikaze İHA Deli envantere eklendi
12:12 Bilecik'te lise öğrencileri tarafından üretilen elektrikli araç, 100 kilometrede 8 lira maliyet çıkarıyor
12:10 Ormanda korkunç olay! Talihsiz kadın dev yılana yem oldu
12:02 Bahçeli'den AK Partili Ünal'a tepki: Cumhuriyet'in Türk kültürüne zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedir
11:56 Bakan Hulusi Akar'dan kimyasal silah iddialarına çok sert tepki: Alçakça bir iftiradır
11:50 "Vasiyetimi dahi yazmıştım" diyen Seren Serengil hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları sesi titreyerek anlattı
11:49 WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili bakanlıktan açıklama: Servislerdeki kesinti global kaynaklı
11:35 İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı: 100 TL burada ver, 5 tane kız var, seç birini
11:21 Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yanınca seferler durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2022 13:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: 2022'nin ikinci ve son güneş tutulması gerçekleşti! Merakla beklenen doğa mucizesi, Ankara'dan da görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement