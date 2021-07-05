Bu yılın ilk üç ayında 185 ağaç "anıt ağaç" olarak tescil edildi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2021'in ilk 3 ayında 185 ağacı "anıt ağaç" olarak tescil ettiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yayımladığı videoyu, "Tabiatın sessiz tanığı 9 bin 200'den fazla anıt ağacımızı korumamız altına aldık. 2021'in ilk 3 ayında 185 ağacımızı 'anıt ağaç' olarak tescil ettik. Bu yıl 1500 anıt ağacımızın restorasyonunu ve sağlıklaştırmasını yapıyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Videoda, Zonguldak, Artvin, Antalya, Burdur, Konya, Denizli, Bartın, Kütahya'da yaşları 251 ile 4 bin 116 arasında değişen ve Bakanlık tarafından koruma altına alınan anıt ağaçlardan örneklere yer verildi.