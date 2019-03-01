Son Dakika Haberleri: Bu Yılki Başarı Ödülleri Tayyip ve Firdevs'in

Bu Yılki Başarı Ödülleri Tayyip ve Firdevs'in

40 dakika önce

LEONARDO da Vinci Lisesi mezunu 19 yaşındaki Tayyip Emre Kehribar Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırırken, yine 19 yaşındaki Firveds Şahin ise Berlin Hür Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yazıldı.

Bu Yılki Başarı Ödülleri Tayyip ve Firdevs'in, System.String[]
LEONARDO da Vinci Lisesi mezunu 19 yaşındaki Tayyip Emre Kehribar Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırırken, yine 19 yaşındaki Firveds Şahin ise Berlin Hür Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yazıldı. Her iki öğrenciyi anneleriyle birlikte makamında kabul eden Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

'AİLE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Başkonsolos Çelik, Türk öğrencilerinin başarılı olmalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken "Tayyip ve Firdevs gibi böyle üstün başarı gösteren öğrenciler bizim için gurur verici. Eğitimde ailenin önemi büyük. Aileler çocuklarına destek olursa başarı da geliyor. Ben her iki anneyi de kutluyorum. Eğitime çok önem veriyoruz. Büyükelçiliğimiz tarafından hazırlanan iki cep telefonunu öğrencilerimize başarılarının küçük bir karşılığı olarak veriyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:10 

Berlin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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