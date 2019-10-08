Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.
1 saat önce
Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı. - STOCKHOLM
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