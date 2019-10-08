Son Dakika Haberleri: Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.
Son Dakika Güncel Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.

1 saat önce

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı., System.String[]

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı. - STOCKHOLM

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
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