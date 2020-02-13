Bu yılki Sevgililer Günü'nde yeni trend Helenli çiçekler - Son Dakika
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Bu yılki Sevgililer Günü'nde yeni trend Helenli çiçekler

6 saat önce

Bilecik'te 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçi, kuyumcu ve hediyelik eşya satan mağazalarda hareketlilik başlarken, çiçeklerde en çok sipariş alan tasarımlar arasında bu yıl Helenli çiçekler oldu.

Bu yılki Sevgililer Günü'nde yeni trend Helenli çiçekler, System.String[]

Bilecik'te 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçi, kuyumcu ve hediyelik eşya satan mağazalarda hareketlilik başlarken, çiçeklerde en çok sipariş alan tasarımlar arasında bu yıl Helenli çiçekler oldu.


Bilecik'te geçtiğimiz yıl cam fanus içine yapılan ve solmayan gül diye adlandırılan çalışmalara olan talep, bu yıl Helenli çiçeklerine kaydı. Helen'in kafasından oluşturulan beton saksıların içine müşterilerin istediğine göre çiçek ve süslemeleri yapılırken, bu tasarımlar büyük ilgi görüyor.


"Sevgililer Günü deyince tabi ki ilk akla gelen gül, fakat artık müşteriler farklı şeyler bekliyor"


Bilecik'te çiçekçilik yapan Altıner Yörümez, Helenli çiçeklerin saksısından tutun tasarıma kadar hepsinin kendilerinin yaptığını anlatarak, "Sevgililer Günü deyince tabi ki ilk akla gelen gül. Fakat insanlar artık farklı şeyler bekledikleri için geçen senenin modası şoklanmış güllerdi. Şoklanmış güller 4, 5 sene solmadan durabiliyor. İnsanlar farklı şeyler bekledikleri için farklı aranjmanlar yaptık. Helen kafası üzerine beton saksıların yerleştirerek, farklı tasarımlar yaptık. Beton saksıları da kendimiz imal ediyoruz. Bu tasarım en çok sipariş gelen çiçekler arasına girdi" dedi.


Öte yandan çiçekçi Yörümez, 1 ayda sattıkları kırmızı gül miktarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sattıklarını sözlerine ekledi. - BİLECİK

Sevgililer Günü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:41 Kaynak: İHA
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