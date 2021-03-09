Bu yılki Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü OKEP'e - Son Dakika

Bu yılki Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü OKEP'e

09.03.2021 13:48
Bu yılki Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü OKEP'e, System.String[]

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu, Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı'na (OKEP) Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü verdi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu, Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı'na (OKEP) Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü verdi. OKEP'in ödülü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen tören ile takdim edildi.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TÜKD Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca katıldı.

Ödül töreninde konuşan TÜKD Şube Başkanı Nuran Yenilmez, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a 71 üye ve 40 bursiyerlerinden selam getirdiklerini söyledi. TÜKD'nın kadınları ve kız çocuklarının en yüksek seviyede eğitime erişerek; ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ülkenin kalkınmasına, toplumun gelişmesine katkı sağlayan bireyler olmasını hedeflediğini belirten Yenilmez, TÜKD'nin faaliyetlerinde kadınların birlikte dayanışması ile mücadelesine vurgu yaptı.

Yenilmez, konuşmasından sonra Başka Kurt'a, Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İbrahim Taşdemir, OMEK ve OKEP çalışanlarına ödüllerini takdim etti.

Odunpazarı'nda 'Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı' için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Kurt, TÜKD Şube Başkanı Nuran Yenilmez ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Başkan Kurt, "Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı, diyoruz. Bunun da birinci yolu ekonomik destek. Ekonomik desteğin bir başlangıcı da bir meslek edinme ya da bu doğrultuda boş zamanı değerlendirerek aile mutfağına bir katkı. Bu konuda OKEP'liler gelişmeden memnunlar. Çünkü hem Hamamyolu'nda hem de diğer pazar yerlerinde ürettiklerini değerlendirme şansı tanıdık. Umarım daha da büyütebilriz" diye konuştu.

"Çok teşekkür ederim başkanım, iyi ki varsınız"

OEKP'li kadınlar adına Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülünü alan Dilek Göneş, "Biz OKEP'li kadınlar olarak çok çalıştık, ama başından beri Başkanımız yanımızda olmasaydı, bize her türlü desteği vermeseydi biz başarılı olmazdık. Özellikle pandemi döneminde bize her türlü desteği sağladı. Ekonomik krize rağmen biz mağazalarımızda satış yapabildik ve kadınlara dokunabildik. Biz bunu tek başımıza yapamazdık. Başkanımız her zaman yanımızdaydı. Biz umutsuzluğa düştüğümüzde bile O, düşmedi. Çok teşekkür ederim Başkanım, iyi ki varsınız. Ben OKEP'i sosyal sorumluluğun en güzel örneği olarak görüyorum. Daha çok çalışacağız, daha çok kadına dokunacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Bu yılki Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü OKEP'e
Bu yılki Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü OKEP'e
Bu yılki Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü OKEP'e

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu yılki Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü OKEP'e - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü 4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı         
15:27
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız         
14:59
İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı         
14:54
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 15:59:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu yılki Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü OKEP'e - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei