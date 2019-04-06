Bu Yiyecekler Hızlı Yaşlandırıyor! Uzmanlar Uyarıyor!
1 saat önce
Yaşlanmak insanoğlunun karşı koyamadığı bir süreçtir.
Yaşlanmak insanoğlunun karşı koyamadığı bir süreçtir. İnsanlar yaşlanmaktan hiç hoşlanmazlar. Genç
kalmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Yaşlanmak beslenmekle ilgili de bir faktördür. Bazı besinler cildi yaşlandırırken, bazı besinlerde cildi yaşlanmaktan koruyup genç ve zinde kalmasını sağlıyor.Margarin hamur işlerinde, kurabiyelerde, kahvaltılarda kullandığımız margarin, yüksek miktarda doymamış yağ asidi içeriyor. Bu da hücrelere zarar veriyor. Ayrıca margarin doğal bir ürün olmadığı için vücut margarini sindirim sistemi içerisinde tanımlayamıyor. Vücut ise tanımlayamadığı şeyi yağ olarak depoluyor.Havuç Kan şekerini birden yükselttiği için, cildi yaşlandıran besinler arasında gösteriliyor.Pizza Pizzadaki karbonhidrat vücutta yağın yakılmasına engel oluyor. Yakılamayan yağlar ise vücudu şişmanlatıyor.Ayrıca yeterli ve dengeli beslenememe, yaşlanmayı hızlandırıyor. Öğün atlamak, akşam geç vakitlerde yemek yemeyi alışkanlık haline getirmek kilo almayı hızlandırdığı gibi erken yaşlanmaya da davetiye çıkarıyor. Hamur
işleri Karbonhidrat ve şeker açısından son derece zengin olan hamur işleri vücudu yağlandırarak metabolizmayı yavaşlatıyor.Gazlı içecekler yüksek miktarda şeker içerdiği için vücudun şeker dengesini bozuyor. Ayrıca zaman içerisinde bağımlılık yapıyor. İç organlarda tahribata sebep oluyor. İçerdiği fosfor sayesinde kalsiyum değeri yüksek besinlerin yapıcı etkisinin kaybolmasına neden oluyor. Bunun sonucu olarak ciltte lekeler meydana geliyor. Kemikler ise yeterli derece de kalsiyum alamadığı için erimeye başlıyor.Aynı zaman da düzenli olarak gazlı içecek tüketen kişilerin, safra kesesi kanserine yakalanma olasılıklarının içmeyenlere göre yüzde 79 oranında daha fazladır. Gazlı içecekler mide kanseri riskini de ciddi oranda yükseltmektedir. İsveçte yapılan araştırmalar bunun bir isptadır.Kızartmalar Cildi daha çabuk yaşlandırırken, çeşitli hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Ayrıca, cipsler, aşırı yağlı salata sosları, fazla kullanılan kimyasal ilaçlar, antibiyotikler cildin daha çabuk yaşlanmasına neden oluyor.Bütün bunları tüketmek yerine, soya filizi tüketebilirsiniz. Vücudun kendi ürettiği hormonlar kadar etkili olan soya filizi, cildi dolgunlaştırıp gerginleştiriyor. Metabolizmayı hızlandıran yeşil çay ise, vücutta oluşan serbest radikallere karşı hücre koruyucu maddeler içeriyor. Bu da hücreleri erken yaşlanmaya karşı koruyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:38 Kaynak: Youtube
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