Son Dakika Haberleri: Bu Yiyecekleri Yemeden Buralardan Geçmeyin?(Vr180)

Bu Yiyecekleri Yemeden Buralardan Geçmeyin?(Vr180)

21 dakika önce

VR180 projemizin 4. videosu olan bu videoda İstanbul'da mini bir lezzet turuna çıkıyoruz : ) Tarihi yarım adanın meşhur lezzetleri tadıp, sizi VR180 ile gezintiye çıkartıyoruz.

VR180 projemizin 4. videosu olan bu videoda İstanbul'da mini bir lezzet turuna çıkıyoruz : ) Tarihi yarım adanın meşhur lezzetleri tadıp, sizi VR180 ile gezintiye çıkartıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:20 Kaynak: Youtube

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