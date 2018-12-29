Bu Yiyecekleri Yemeden Buralardan Geçmeyin?(Vr180)
21 dakika önce
VR180 projemizin 4. videosu olan bu videoda İstanbul'da mini bir lezzet turuna çıkıyoruz : ) Tarihi yarım adanın meşhur lezzetleri tadıp, sizi VR180 ile gezintiye çıkartıyoruz.
VR180 projemizin 4. videosu olan bu videoda İstanbul
'da mini bir lezzet turuna çıkıyoruz : ) Tarihi yarım adanın meşhur lezzetleri tadıp, sizi VR180 ile gezintiye çıkartıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:20 Kaynak: Youtube
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