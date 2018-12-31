Bu Yoldan Geçmeye Cesaret Edemezdin... Dünyanın En İyi Otobüs Sürücüleri !!
59 dakika önce
Bu yoldan geçmeye cesaret edemezdin.
Bu yoldan geçmeye cesaret edemezdin... Dünyanın en iyi otobüs sürücüleri !!
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:19 Kaynak: Youtube
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