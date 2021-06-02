Bu yöntemle 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları'nın 'fuhuş oyunu' bitti - Son Dakika

Adana-Mersin arasında otoyolda durdurdukları araç sürücülerine fuhuş yaptıklarını söyleyip birliktelik teklif ettikten sonra onları gasp ettiği öne sürülen zanlılar, saniye saniye görüntülendikten sonra operasyonla yakalanıp 20'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Adana-Mersin orasında otoyolda sürücülerin durdurulup "fuhuş bahanesiyle" gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık ihbarlarının artması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü organizesinde başlayan teknik ve fiziki takipte "Cono" aşireti olarak bilinen aileye mensup Seda T., Tülay G., Seda D., Diyane Y., Dürdane Y., Melek A., Yeşim G., Bahar K., Gülveren Y., Dilara Y., İsnidal I., Sema G., Nurcan K. ve Bahar K.'yi; Kartal Z., Azat Z., Sabret K., Deprem G., Hazar Y., ve Muzaffer Y.'nin düzenli olarak otoyola getirip bıraktığını saptadı. Kadınların akşama kadar otoyol köprüsünde bekleyen bir erkeğin cep telefonu ile bildirdiği araçları durdurduğu tespit edildi.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Aralarında yaşı küçük kız çocuklarının da olduğu en az 2 kadın belirlenen aracı durdurup sürücünün yanına bindikten sonra "biz parasıyla fuhuş yapıyoruz 200 lira verirsen bu iş biter" dedikten sonra sürücü kabul edince hemen kadının camdan el işaretiyle diğer kadınları çağırdığı bu sırada kadının da sürücünün üzerinde para olup olmadığını kontrol ettiği daha sonra da gelen kadınlarla birlikte sürücüyü gasp ettikleri belirlendi. Ayrıca sürücüyü de "Bizi polise şikayet edersen, biz de küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulundu diye şikayetçi oluruz. Ya da telefonunu aldık buradan eşini arayıp bizle fuhuş yaptı deriz aileni yıkarız" diye tehdit ettikleri de belirlendi. Bu nedenle zanlıların kısa sürede 100 kişiyi gasp etmesine rağmen şikayetçi sayısının 20 olduğu öğrenildi.

PARMAK İZLERİ ÇIKMASIN DİYE ÖZEL BEZ KULLANIYORLAR

Polisin zanlılara bundan 3 yıl önce de operasyon yaptığı, bu operasyonda birçok zanlının araçlardaki parmak izinden yakayı ele verdiği, bu nedenle kadınların otoyolda ellerinde bezle bekledikleri, durdurdukları aracın kapısını açarken bez kullandıkları, yanlışlıkla çıplak elle dokundukları yerleri de bezle sildikleri tespit edildi. Elinde bez olmayan kadınların ise kıyafetlerini ellerine geçirerek etrafa dokundukları öğrenildi.

ARAÇLARI DURDURUP GASP EDİYORLAR

Zanlı kadınların otoyolda geçen birçok aracı durdurarak para, cep telefonu, araçtaki müzik setini bile gasp ettikleri görüldü. Zanlıların durdurdukları bir gelin aracının sürücüsünü de fuhuş yapma vaadiyle kandırıp 5 bin 500 lirasını aldıkları tespit edildi. Sürücünün bir süre parasını geri almaya çalıştığı ancak Cono kadınlarının birdenbire çoğalarak parayı vermediği tespit edildi. Ayrıca bir sürücünün de zanlı kadınları kovaladığı, kadınların ise sürücüyü taşladığı görüldü.

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kadınların bir sürücüden 77 bin lira gasp ettiği, otoyoldan geçen bir yabancı uyruklu tırı durdurup sürücüyü soyup parayı da iç çamaşırına sakladığı belirlendi. Kadınların akşam üzeri ise onları getiren erkekler tarafından alındığı belirlendi. Kadınların gasp ve hırsızlık anları ise saniye saniye görüntülendi. Adana polisi bu görüntülerden yaptığı tespitlerden sonra Mersin polisiyle birlikte ortak bir operasyon yaptı. Özel harekat polisleri, narkotik köpeklerinin de destek verdiği ve bin polisin katıldığı operasyonda 16'sı erkek, 26'sı kadın olmak üzere toplam 43 kişi gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, uyuşturucu, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 14'ü kadın 20'si tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.