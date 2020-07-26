Bu yöntemle bir kişi yardım almadan kurbanlık hayvanı yere yatırabiliyor - Son Dakika

Bu yöntemle bir kişi yardım almadan kurbanlık hayvanı yere yatırabiliyor

Bu yöntemle bir kişi yardım almadan kurbanlık hayvanı yere yatırabiliyor -Kurban pazarında vatandaşlara kurban yatırmanın püf noktalarını anlattı Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, hayvan pazarına giderek vatandaşlara kurbanlık hayvanı yere yatırma yöntemlerini anlattı.

Bu yöntemle bir kişi yardım almadan kurbanlık hayvanı yere yatırabiliyor

-Kurban pazarında vatandaşlara kurban yatırmanın püf noktalarını anlattı

DÜZCE - Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, hayvan pazarına giderek vatandaşlara kurbanlık hayvanı yere yatırma yöntemlerini anlattı. korona virüs nedeni ile kurban kesimi sırasında sosyal mesafeyi korumak isteyenlerin 'rölef' taktiği ile kurbanlık hayvanı tek başına yere yatırabileceğini söyledi.

Korona virüsten korunmak isteyenler, 'rölef' taktiği ile kurbanlık hayvanı yere tek başına yatırabiliyor. Kurban pazarını ziyaret ederek vatandaşlara kurbanlıkların yere yatırılma yöntemlerini anlatan Düzce Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Şerif Ali Karanfil, 'rölef' tekniği ile kilolarca büyüklüğündeki hayvanı bir kişi tarafından, yardım almadan yere yatırabileceğini belirtti. Vatandaşlara uygulamalı olarak kurbanlık hayvanı yere yatırmanın püf noktalarını anlatan Karanfil, 'rölef' tekniği ile hayvanın hayvanın etinin lezzetini kaybetmeyeceğini belirtti. Kolayca yüzlerce kiloluk kurbanlıkların yere serilebileceğini gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yöntemin inceliklerini anlatan Karanfil, "Biz burada hayvanımızın hem hayvan refahını korumak adına yatırırken ufalanmaması devamında da etin kaliteli çıkması açısından gösterdiğimiz bir yatırma tekniği. Buna rölef tekniği deniyor. Bu teknikte ana mantık hayvanın zaptı rap dediğimiz bağlandığını hissettirip, efor vermeden yatırmayı sağlamak. O hissi kendisine vererek yatırıyoruz. Bu teknikle öncelikle hayvanımızı sabit bir noktaya bağlıyoruz. Başını sabitleştiriyoruz. Devamında hayvanımızın büyüklüğüne göre 6 yada 7 metre uzunluğunda sağlam tek parça bir ipimizin olması yeterli. Birinci düğümümüzü biz boynuzlardan bağlıyoruz. 3 tane halka oluşturuyoruz vücutta. Birincisi boynuzları sabitledikten sonra boyundan bir halka, ikincisi göğüsten bir halka üçüncüsü karından bir halka. Bu halkları geçirdikten sonra sabit kalan ipimizin ucunu arkadan yavaş yavaş çekmesi ile hayvanın bir anlamda yatma hissi doğuraraktan kastırması yeterli olacaktır. Hayvan hırpalanmadan kendisi beyninde uyanacağı yatma hissi ile oturacaktır. Bundan sonra ki kesme işlemlerine başlanabilir. Bu tekniğin bize faydası var. Birincisi hayvanı hırpalamıyoruz. Et kaliteli çıkıyor ve hayvanın refahını da sıkıntıya sokmuyoruz. Zedelemiyoruz hırpalamıyoruz üzmüyoruz. İkincisi de korona virüs süreci yaşıyoruz. Dünya bununla uğraşıyor. Normal şartlar altında bir kurbanlığı keserken vatandaşlarımız, 8-10 kişi mesafeyi koruyamadan bu hayvan ile uğraşacaklarına bulaş riskini yükselteceklerdir. Bu teknik ile bulaş riskide ortadan kalkmış olacak. Bir hayvanı bir kişi tek başına 6 metrelik bir ip ile yatırabilir hale gelecek. Bundan sonraki kesim işlemlerinde tedbirleri almak daha kolay olacak. Korona virüs sürecinde biz vatandaşlarımızı tekrar tekrar uyarmak istiyoruz. İbadetlerimizi yapacağız ama mesafe maske bunların tedbirlerini elden bırakmayacağız ve uyacağız" dedi.

"Bu uygulamayı ben de yapacağım"

Tekniği ilk defa izlediğini ve tekniği kendisinin de deneyeceğini ifade eden Naci Dana isimli vatandaş ise, "Teknik çok güzeldi. Bu tekniği ilk defa görüyoruz. Bu uygulamayı ben de yapacağım. Bacaklarını bağlıyorduk, sonra kafasını bağlıyorduk. Hayvanı ayaklarından çekip düşürüyorduk. O çok zahmetli oluyordu. Bu teknik benim hoşuma gitti. Bu teknik ile hayvanı keseceğim" diye konuştu.

Şerif Ali Karanfil teknikler ile ilgili kısa bilgi verdikten sonra hayvan pazarında kurban satıcılarına rölef yatırma tekniğini uygulamalı bir şekilde gösterdi. Bağlanan hayvan bir kaç saniye içinde kendi kendine yatıyor.

Bu yöntemle bir kişi yardım almadan kurbanlık hayvanı yere yatırabiliyor

Koronavirüs, Şerif Ali, Düzce, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 12:29

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu yöntemle bir kişi yardım almadan kurbanlık hayvanı yere yatırabiliyor - Son Dakika
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