Dün söylediği bugün çıktı! Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçekleşiyor mu?

Ölmeden önce Covid-19 salgını, 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü ve Çernobil felaketi gibi olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Baba Vanga, 2023 yılı için de bir nükleer felaket öngörmüştü.

NÜKLEER PATLAMA OLABİLECEĞİNİ ÖNGÖRMÜŞTÜ

1996'da henüz 75 yaşındayken yaşama veda eden Bulgar kahin Baba Vanga'nın geçmişte yaptığı açıklamaları inceleyen uzmanlar, ünlü kahinin 2023 yılında büyük bir nükleer santralde patlama meydana geleceğini söylemişti. Nükleer santraldeki patlamanın Asya üzerinde toksik bulutlar oluşturacağını öngören Baba Vanga, bölgedeki diğer ülkelerin de bu zehirli gazlardan etkileneceğini aktarmıştı.

EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ RİSK ALTINDA

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya- Ukrayna savaşında, dün kritik bir gelişme yaşanmış ve Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve Rusya'nın kontrolü altına giren Herson bölgesindeki büyük barajlardan biri olan Nova Kakhovka Barajı'na bir saldırı düzenlenmişti. Bölgede su seviyesi olağanüstü boyutlara ulaşırken baraj, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya soğutma suyu sağlıyordu. Barajın çökmesi sonrasında yetkililer olası bir nükleer felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

GÖRME YETİSİNİ 12 YAŞINDA KAYBETTİ

Romanya'da bir çiftlikte büyüyen Baba Vanga henüz 12 yaşındayken bir kum fırtınası içerisinde kalan ve kör kalmıştı. O dönemde takipçileri giderek artan Baba Vanga'nın "paranormal bir yeteneği" olduğu öne sürülmüştü.

DENİZALTININ BATACAĞINI BİLDİ

1999 yılının Ağustos ayında, "Kursk sular içinde kalacak ve bütün dünya ağlayacak" diyen Baba Vanga'nın bu açıklamalarından kısa bir süre sonra Rus nükleer denizaltı Kursk batmıştı.