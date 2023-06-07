Dün söylediği bugün çıktı! Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçekleşiyor mu? - Son Dakika
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Dün söylediği bugün çıktı! Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçekleşiyor mu?

Dün söylediği bugün çıktı! Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçekleşiyor mu?

07.06.2023 16:21

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya soğutma suyu sağlama görevindeki Nova Kakhovka Barajı'na bir saldırı düzenlenmesi ve barajın çökmesi sonrasında yetkililer, Herson bölgesinde olası bir nükleer felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bu da Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2023 yılı için sarf ettiği, "Büyük bir santralde patlama meydana gelebilir" sözlerini akıllara getirdi.

Ölmeden önce Covid-19 salgını, 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü ve Çernobil felaketi gibi olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Baba Vanga, 2023 yılı için de bir nükleer felaket öngörmüştü.

NÜKLEER PATLAMA OLABİLECEĞİNİ ÖNGÖRMÜŞTÜ

1996'da henüz 75 yaşındayken yaşama veda eden Bulgar kahin Baba Vanga'nın geçmişte yaptığı açıklamaları inceleyen uzmanlar, ünlü kahinin 2023 yılında büyük bir nükleer santralde patlama meydana geleceğini söylemişti. Nükleer santraldeki patlamanın Asya üzerinde toksik bulutlar oluşturacağını öngören Baba Vanga, bölgedeki diğer ülkelerin de bu zehirli gazlardan etkileneceğini aktarmıştı.

Bu zamana kadar her söylediği çıktı! Baba Vanga'nın 2023 kehaneti de mi gerçek oluyor?

EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ RİSK ALTINDA

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya- Ukrayna savaşında, dün kritik bir gelişme yaşanmış ve Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve Rusya'nın kontrolü altına giren Herson bölgesindeki büyük barajlardan biri olan Nova Kakhovka Barajı'na bir saldırı düzenlenmişti. Bölgede su seviyesi olağanüstü boyutlara ulaşırken baraj, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya soğutma suyu sağlıyordu. Barajın çökmesi sonrasında yetkililer olası bir nükleer felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bu zamana kadar her söylediği çıktı! Baba Vanga'nın 2023 kehaneti de mi gerçek oluyor?

GÖRME YETİSİNİ 12 YAŞINDA KAYBETTİ

Romanya'da bir çiftlikte büyüyen Baba Vanga henüz 12 yaşındayken bir kum fırtınası içerisinde kalan ve kör kalmıştı. O dönemde takipçileri giderek artan Baba Vanga'nın "paranormal bir yeteneği" olduğu öne sürülmüştü.

Bu zamana kadar her söylediği çıktı! Baba Vanga'nın 2023 kehaneti de mi gerçek oluyor?

DENİZALTININ BATACAĞINI BİLDİ

1999 yılının Ağustos ayında, "Kursk sular içinde kalacak ve bütün dünya ağlayacak" diyen Baba Vanga'nın bu açıklamalarından kısa bir süre sonra Rus nükleer denizaltı Kursk batmıştı.

YORUMLAR (2)
  • Emir Emir: GELECEĞİ GÖRMEK,DOĞA ÜSTÜ YETENEKLER BU GİBİ SAVSATA OLAYLARA İNANMAYIN,BİRİLERİ İNANÇSIZLIĞININ YETERSİZLİKLERİNİ BU TÜR OLAYLARA BAĞLIYOR.GELECEKTE SALLADIĞINIZ OLAYLAR ZATEN RUTİN OLARAK İNSANOĞLU TARİHİNDE GERÇEKLEŞİYOR. Cevap Yaz 31 19 Yayından Kaldır
  • Onur Dursun: tamam kardeşim haklısın bende çok inanmıyorum ama kadının hayatını bir arastırsaydın. bazı kehanetleri yıllar öncesinden tarih vererek belirtiyor. 1 olur 2 olur anlarızda kadının 20'ye yakın kehaneti var tutan tarih vererek. 29 15 Yayından Kaldır
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Baba Vanga, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dün söylediği bugün çıktı! Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçekleşiyor mu? - Son Dakika


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