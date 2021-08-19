Bu zırhlı araç hem düz hem de yan yan gidiyor - Son Dakika

Bu zırhlı araç hem düz hem de yan yan gidiyor

Akrep II 4x4 zırhlı araca özel ilave özellik

Otokar 4x4 Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisliği Müdürü Hasan Günal: "Şuanda dünyada bu kalibrede bir silah sistemini Akrep II yüksekliğinde, Akrep II silüetinde taşıyabilen türünün tek örneğidir. Akrep II gibi başka modern bir araç yok"

İSTANBUL - Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yeni nesil araçlarını sergiliyor.

Otokar tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Akrep II'nin arka aksları istendiğinde ön aksla aynı yönde direksiyonlanabiliyor.

Otokar 4x4 Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisliği Müdürü Hasan Günal, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 2019 IDEF Fuarında Akrep II'nin elektrikli versiyonunu sergilediklerini hatırlattı.

90 milimetrelik top konfigüre edilebiliyor

Bu yıl dizel versiyonunu sergilediklerini aktaran Günal, "İki yıldır yoğun bir tasarım süreci yaşadık. Araç tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlandı ve üretildi. Bu araç bir 'düşük silüetli keşif gözetleme aracı' olarak tasarlandı. Aracın farklı varyantları mevcut. Bunun üzerinde 25 veya 30 milimetrelik insansız silah sistemleri ileri keşif gözetleme sistemleri kullanabilir ya da burada gördüğünüz gibi bu aracın en özel varyantı olan 90 milimetrelik bir topla da konfigüre de edilebiliyor. Şuanda dünyada bu kalibrede bir silah sistemini Akrep II yüksekliğinde, Akrep II silüetinde taşıyabilen türünün tek örneğidir. Akrep II gibi başka modern bir araç yok" dedi.

Akrep II'ye özel ilave özellik eklendi

Akrep II'nin hem düz hem de yan yan gidebildiğini anlatan Günal, "Akrep II'nin 90 milimetrelik bu silah kulesinin entegrasyonuna imkan sağlayan çok özel bir güç paketi yerleşimi var. Bizim 'U' tipi yerleşim olarak adlandırdığımız bu güç paketi yerleşiminde aracın motor ve şanzımanı yan yana duruyor. Bu sayede motor bölmesinde güç paketi konpartımanındaki hacmi daha efektif kullanıp personel bölmesine dahlini azaltıp bu silüette 90 milimetrelik bir topu bu aracın üzerine koyabiliyoruz. Ayrıca aracın arka aksları da direksiyonlanabilir" diye konuştu.

"Bir özel ilave özellik olarak arka akslar istendiğinde ön aksla aynı yönde direksiyonlanabiliyor" diyen Günal, şunları kaydetti.

"Bu sayede de araç burnunu çevirmeden yan yan hareket edebiliyor. 3 kişilik bir mürettebat kapasitesi var. Şoför ortada oturuyor. Bu konfigürasyonda diğer iki kişi silah kulesinin içerisinde, diğer konfigürasyonlarda diğer iki kişi şoförün arkasında ve yanlarında oturuyor."

Günal, fuarda; Arma 6x6, Arma 8x8, Tulpar, Tulpar-S, Copra II, Ural'ın da sergilendiğini kaydetti.