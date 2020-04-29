"Bu zor süreçte yurtlarımız, bütün milletimizin yuvası oldu" - Son Dakika
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"Bu zor süreçte yurtlarımız, bütün milletimizin yuvası oldu"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs salgınında yurtdışından gelen vatandaşlar için karantina yurduna dönüştürülen Bakanlık yurtlarının müdürleriyle görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs salgınında yurtdışından gelen vatandaşlar için karantina yurduna dönüştürülen Bakanlık yurtlarının müdürleriyle görüştü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında, yurt dışından gelen vatandaşlar için karantina yurdu olarak kullanılan bakanlık yurtlarının müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu zor süreçte öğrenci yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yurdu, yuvası olmuştur" dedi.

Bakan Kasapoğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere karantina yurtlarının müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı.

Salgınla mücadele sürecinde Türkiye'nin en etkili tedbirleri ivedilikle hayata geçirdiğini ve en nitelikli mücadeleyi ortaya koyduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadelenin ortaya konulduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı ve bilim kuruluyla da koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

"BU ZOR SÜREÇTE YURTLARIMIZ, SADECE GENÇLERİMİZİN DEĞİL, BÜTÜN MİLLETİMİZİN YURDU, YUVASI OLMUŞTUR"

Bakan Kasapoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi kararını vermeden önce önlem aldıklarını hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulunun yönlendirmeleriyle çok etkili bir koordinasyon içerisinde olduklarına işaret etti. Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Burada bakanlığımızın üstlendiği kritik rol, elbette süreci sürdürülebilir kılan en önemli unsurlardan biri olmuştur. Bu zor süreçte öğrenci yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yurdu, yuvası olmuştur. Yurtdışından gelen vatandaşlarımız için uyguladığımız 14 günlük sosyal izolasyon süreci için öğrenci yurtlarımız, devletimizin elindeki en etkili imkanlardan biri haline gelmiştir. Biz bu süreçte sadece bina ve yatak tahsis etmedik, dünyanın en büyük otel zincirlerini aratmayan bir hizmeti de misafirlerimize sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Psikolog ve diyetisyen hizmetlerimiz, kitap dağıtımımız ve sosyal faaliyetlerimiz, misafirlerle sağladığımız iletişim, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yurtlarımızdan ayrılan misafirlerimizden sürekli teşekkür ve tebrik mesajları alıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen başarı; sizlerin değerli personelimizin başarısıdır."

"62 BİN 166 VATANDAŞIMIZI YURTLARIMIZDA MİSAFİR ETTİK"

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar toplamda 62 bin 166 vatandaşa ev sahipliği yaptıklarını, şu anda 76 ilde bulunan 169 bakanlık yurdunda toplam 28 bin 916 vatandaşı da misafir etmeye devam ettiklerini ifade etti. Karantina süreçlerini tamamlayan 33 bin 250 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildiren Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerimiz, bugünlerde yurtlarımıza giriş yapıyorlar. Perşembe gününe kadar 2 bin 923 misafirimizin daha gelmesi planlanıyor. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, Ramazan'da aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz. Öte yandan yurtlarımız, yoğun mesailerde, üstün bir fedakarlık örneği göstererek emek veren sağlıkçılarımız için de tahsis edilmiş durumdadır. Bugün itibariyle 56 ilde 112 yurdumuzda, salgına yönelik tedbir kapsamında evlerine gitmemeyi tercih eden toplam 7 bin 137 sağlık personelimizi misafir ediyoruz. 10 ilimizde, 6 bin 956 oda kapasiteli, 17 yurdumuz ise ihtiyaç halinde 'Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi' olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiş durumda."

Toplantıda söz alan yurt müdürleri ise evlerine uğurladıkları misafirlerin, yurtlardan memnun ayrıldıklarını ve çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kasapoğlu'na destekleri ve ilgileri için teşekkür ettiler.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı, Karantina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:15 Kaynak: İHA


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