Bubilet yılın 'en'lerini açıkladı - Son Dakika
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Bubilet yılın 'en'lerini açıkladı

29.12.2022 13:44
Bubilet yılın 'en'lerini açıkladı

Bubilet 2022'nin fotoğrafını çekti

Yeni nesil online bilet satış sitesi Bubilet, yeni yıl yaklaşırken 2022'nin 'en'lerini açıkladı. Bileti en hızlı tükenen sanatçı Melike Şahin, en çok bilet satılan oyun "Çok Güzel Hareketler" olurken, en kalabalık konsere Sefo imzasını attı!

Organizatörler tarafından düzenlenen farklı kategorilerdeki etkinlikleri, dijital medya platformlarını kullanarak milyonlara ulaştıran yeni nesil online bilet satış sitesi Bubilet, 2022 yılının "en"lerini açıkladı. Bubilet'in verilerine göre; bileti en hızlı tükenen sanatçı, Melike Şahin oldu. En pahalı konser bileti Yıldız Tilbe'ye aitti. En kalabalık konsere son dönemin yıldızı parlayan rap'çisi Sefo imzasını attı. En çok bilet satılan oyun "Çok Güzel Hareketler" olurken, en çok konsere giden şehir İstanbul olarak belirlendi.

İŞTE BUBİLET'İN 'EN'LER LİSTESİ

• En çok konsere giden şehir: İstanbul

• En çok tiyatroya giden şehir: Ankara

• En çok festival düzenlenen şehir: İzmir

• En çok bilet satan festival: What a Fest

• En pahalı konser bileti: Yıldız Tilbe

• Yılın en çok ilgi gören oyunu: Şahları da Vururlar

• Yılın en çok satan oyunu: Çok Güzel Hareketler

• Festivallerin parlayan grubu: Duman

• En kalabalık konser: Sefo

• Bileti en hızlı tükenen sanatçı: Melike Şahin

• En çok bilet satan yabancı isim: Evgeny Grinko

• Yılın en çok satan grubu: MaNga

• En çok tıklanan erkek sanatçılar: Hayko Cepkin, Uzi, Gökhan Türkmen

• En çok tıklanan kadın sanatçılar: Fatma Turgut, Güneş, Gülşen

• En çok etkinlik gerçekleşen mekânlar: If Armada, Harbiye Açıkhava, Hangout PSM, SoldOut Performance Hall, Dorock XL Venue&Kadıköy

• 2022'de gidilen konserlerin yüzde 47'si Türkçe pop, yüzde 20'si Türkçe rock ve yüzde 33'ü de rap müzik konserleriydi.

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