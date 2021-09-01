Buca bağlarından sofralara üzüm bereketi - Son Dakika

Asırlık bağcılık kültürünü yeniden canlandıran Buca Belediyesinin bağlarında üzüm bereketi yaşanıyor. Bu yıl 25 ton rekolte elde edilen üzüm bağları yüzleri güldürürken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca sokakları yeniden üzüm kokacak" dedi.

Geçmiş yıllarda Türkiye'nin en iyi üzümlerini üreten Buca'da, bağcılığı eski günlerdeki gibi şahlandırmak için örnek tarım projeleri gerçekleştiren Buca Belediyesi, bağ bozumuna başladı. Benekli sultaniyeden razakıya, mevlana üzümünden pembe gemreye kadar toplam 13 çeşit üzümün yeşerdiği Kaynaklar'daki bereketli bağlarda, bu yıl 25 tonluk rekolte sağlandı. Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği iş birliğiyle yapılan üzüm hasadında, her gün 500 ila 700 kilo üzüm toplanıyor. Toplanan ürünler özenle poşetlendikten sonra ihtiyaç sahibi Bucalılara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Tarımsal üretimde Türkiye'ye örnek projelere imza atarken bağları da yeniden şenlendirdiklerini vurgulayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca metropol ilçeler arasında en fazla tarım alanına sahip ilçe konumunda. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bu arazilerin betona kurban edilmemesi için Buca Belediyesi olarak Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı'nı başlattık. Belediyemize ait tüm arazileri tarıma açtık. İlçemizin tarımsal yapısının analizi yaparak, mevsimine uygun sebze, meyve üretiminin yanı sıra aromatik bitki üretimine de başladık. Öte yandan, bir dönem ülkemizin en güzel üzümlerinin yetiştiği Bucamızda bağcılık kültürünü canlandırmak için 13 dönümlük bağımızdaki üretimi sürdürdük. Şimdi, elde ettiğimiz ürünlerimizi her zaman olduğu gibi yine Bucalı hemşehrilerimizle paylaşıyoruz" diye konuştu.

Bağcılık alanında yeni projelerine de değinen Başkan Kılıç, "Mevcut bağımızın yanı sıra kentimizin sembolü olan Buca razakısı ve benekli sultani üzümlerinin geleneksel yöntemlerle yeniden üretileceği 12 dönümlük yeni bir bağ kurulması için de çalışma başlattık. En yakın zamanda bu bağımızı da kurmayı hedefliyoruz. Bucamızın sokakları yeniden üzüm koksun istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR