Buca Belediye Meclisi Kılıç Başkanlığında Toplandı
1 saat önce
Buca Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç başkanlığında yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:02 Kaynak: Bültenler
Meclisin açılışında konuşan Başkan Erhan Kılıç," Zor ve ciddi bir süreci yaşadık. Fakat bizleri, Buca'yı üzecek hiçbir kısıntı yaşanmadı. Nihayetinde demokratik bir yarıştı. Demokratik yarışlarda her zaman bir tane kazanan olur. Ama buradaki herkesin ortak payesinin Buca olduğunu düşünüyorum. Artık seçim bitti. Bundan sonra yapacağımız iş Buca'ya nasıl daha iyi hizmet veririz, Buca'yı nasıl daha yaşanabilir bir kent haline getiririz olacaktır. Alacağımız kararların Bucamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
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