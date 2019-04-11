Buca Belediye Meclisi Kılıç Başkanlığında Toplandı

Buca
Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç
başkanlığında yapıldı. Meclisin açılışında konuşan Başkan Erhan Kılıç," Zor ve ciddi bir süreci yaşadık. Fakat bizleri, Buca'yı üzecek hiçbir kısıntı yaşanmadı. Nihayetinde demokratik bir yarıştı. Demokratik yarışlarda her zaman bir tane kazanan olur. Ama buradaki herkesin ortak payesinin Buca olduğunu düşünüyorum. Artık seçim bitti. Bundan sonra yapacağımız iş Buca'ya nasıl daha iyi hizmet veririz, Buca'yı nasıl daha yaşanabilir bir kent haline getiririz olacaktır. Alacağımız kararların Bucamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Meclis toplantısında divan üyeleri, meclis başkan vekilleri ve komisyonların seçimi yapıldı. Komisyon üyelikleri ise şu şekilde belirlendi:
Meclis Divan Katipliği:
Züleyha Bingöl
Burcu Er Durmaz
İzzet Pilgir
Yedekler:
Filiz Meraklı
Merve Doğan
İbrahim Şengöz
Meclis 1. Başkan Vekili
Fikret Aktaş
Meclis 2. Başkan Vekili
Taner Kazanoğlu
ENCÜMEN ÜYELERİ:
Eşref Çakır Mehmet İnan
Gülçek
Merve Doğan
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
İlhan Dal
Doğan Sarıkaya
Hüseyin Duyan
Hüseyin Paşaoğlu
Ziya Aksu
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Filiz Meraklı
Burcu Er Durmaz
Ali Yıldız
Mustafa Kartal
Mehmet Adıyaman
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Özkan Yorulmazbaş
Levent Çizmeli
Ersin Eroğlu
Mustafa Solmaz
Bekir Arnavut
ESNAF KOMİSYONU
Ersin Eroğlu
Züleyha Bingöl
Fikret Aktaş
Memduh Kaymaz
İzzet Pilgir
HUKUK KOMİSYONU
Uğur Aydın
Taner Kazanoğlu
Bülent Uygur
Burçin Kevser İp
İsa Nezir
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
Merve Doğan
Eşref Çakır
Uğur Aydın
Abdurrahim Ertaş
Ünal Ömür
SOSYAL HİZMETLER, YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU
Gündüz Koçak
Ali Yıldız
Filiz Meraklı
Mustafa İnce
Zilfi Kula
KENTSEL YENİLEME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU
Burcu Er Durmaz
Hüseyin Duyan
Ersin Eroğlu
Ünal Ömür
Mehmet Adıyaman
KÜLTÜR, SANAT, SPOR KOMİSYONU
Levent Çizmeli
Bülent Uygur
Ali Yıldız
İzzet Pilgir
İbrahim Şengöz
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Züleyha Bingöl
Mehmet İnan Gülçek
Gündüz Koçak
Burçin Kevser İp
İbrahim Şengöz
TARIM KOMİSYONU
Merve Doğan
Özkan Yorulmazbaş
Filiz Meraklı
Mustafa İnce
Memduh Kaymaz
KENT TARİHİ VE TURİZMİ KOMİSYONU
Özkan Yorulmazbaş
İlhan Dal
Mehmet İnan Gülçek
Abdurrahim Ertaş
Zilfi Kula
DOĞAL AFETLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ KOMİSYONU
Ersin Eroğlu
Doğan Sarıkaya
Levent Çizmeli
Ziya Aksu
Hüseyin Paşaoğlu - İZMİR