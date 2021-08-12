Buca Belediyesi AISEC gençlerini misafir ediyor - Son Dakika

Turizmi canlandırmak için hayata geçirilen projelerle gezgincilerin rotasını kente çeviren Buca Belediyesi, yeni bir projeye için daha harekete geçti.

Buca Belediyesi iştiraki Bucamar ve AISEC (Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği) ile haziran ayında imzalanan iş birliği kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden 21 genç yabancı öğrenci Buca'ya geldi.

AISEC'li gençler ilk günkü eğitimde Gazeteci Yazar Tayfur Göçmenoğlu'nun Buca Tarihi, Levanten Kültürü söyleşisi,Fotoğraf Sanatçısı Cahide Süslü'nün Temel Fotoğrafçılık ve Gazeteci ve Seyahat Yazarı Ahmet Buğra Tokmakoğlu'nun Seyahat Kültürü ve Dijital İçerik konulu sunumunu izledi.

5 ÜLKEDEN 21 GENÇ

Tunus, İtalya, Portekiz, Ukrayna, Rusya'dan Buca'ya gelen 21 genç Yaşanabilir Buca Derneği ve Köstem Vakfı merkezinde 1 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde proje çalışması yapacak. Proje ile gençler derneğin çalışma alanları üzerindeki etkisini genişletmesi ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olması için uluslararası yetenekler sağlayacak.

BUCA'YI KEŞFEDİP İÇERİK ÜRETECEKLER

Gençler her gün 10.00-12.00 saatleri arasında dernek merkezinde farklı konularda eğitim alacak, öğleden sonra ise Buca'nın sürdürülebilirliği ve tanınması açısından, vakfın gerekli gördüğü yerleri gezecek, fotoğraflarını çekecek, bina yapılarını kontrol edecek. Keşif turlarının ardından öğrenciler, Buca'ya yönelik içerikler üretip Buca'yı Keşfet web sitesine katkı sağlayacak. Gençler medya içeriği üretmenin yanı sıra, şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılma ilkesine yönelik proje üretecek. Proje kapsamında 6 Eylül'de fotoğraf sergisi, 10 Eylül'de ise Bucamar Konferans Salonu'nda proje sunumu yapılacak.