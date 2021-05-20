Buca Belediyesi hizmet binasına Filistin bayrağı - Son Dakika

Buca Belediyesi, İsrail'in Filistin halkını hedef alan saldırılarını kınamak için hizmet binasına Filistin bayrağı astı. Saldırıları kınayan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Her zaman Filistin halkının yanındaydık, yine yanındayız" dedi.

İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef alan saldırılarına karşı Buca Belediyesi sessiz kalmadı. Saldırılara tepki göstermek, Filistin halkına destek olmak isteyen belediye, hizmet binasına Filistin bayrağı astı.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Yıllardan beri bitmeyen bir sorunu, yıllardan beri bir halka yapılan eziyeti, bitmeyen zulmü bir kere daha yaşıyoruz. Her zaman Filistin halkının yanındaydık, yine yanındayız. Orada yaşanan insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterebilmek adına belediye hizmet binamıza Filistin bayrağımızı asacağız" diye konuştu. - İZMİR