Buca Belediyesi'nde gündem "deprem" - Son Dakika

Buca Belediyesi'nde gündem "deprem"

05.12.2020 10:45
Buca Belediyesi'nde gündem

Buca Belediyesi, yılın son meclisinde İzmir depremi ve kentte alınabilecek önlemleri masaya yatırdı.

Buca Belediyesi, yılın son meclisinde İzmir depremi ve kentte alınabilecek önlemleri masaya yatırdı. Depremin ardından Buca'daki riskli yapılar ve kentsel dönüşüm hakkında bilgi veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, toplanma alanlarındaki eksikliğe dikkat çekti. Kılıç, eski Buca Stadyumu'nun bir meydan olarak Buca'ya kazandırılması için çağrı yaptı.

Buca Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, depremin ardından Buca'da yaşanan hasarlı yapılar ve çalışmalar hakkında meclise bilgi verdi. İzmir depreminin ardından Buca'da 1 adet acil yıkılması gereken, 20 adet de ağır hasarlı bina tespit edildiğini söyleyen Başkan Kılıç, süreç boyunca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüttüklerini belirtirken, "Acil yıkılması gereken binamız yıkıldı. 20 ağır hasarlı binanın yasal tebligat süresi devam ediyor. Bakanlığımız ve kaymakamlığımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Fatma Varak ile bir toplantı gerçekleştirdik. Riskli görülen yapılarla ilgili alınan önlemlerde en iyi çalışan belediyenin Buca Belediyesi olduğu ortaya çıktı" dedi.

Buca genelindeki riskli mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandığını söyleyen Kılıç, "Buca genelinde Ufuk Mahallesi'nin planları bitmek üzere. Seyhan Mahallesi ve Çaldıran Mahallesinde şu an plan çalışmaları yapılıyor. Son olarak Buca'nın neredeyse yarısına denk gelecek kadar bin 200 hektarlık bir alanda plan çalışması başladı. Yani Buca'nın hemen hemen genelinde, özellikle riskli olabilecek alanlarda plan çalışmamız devam ediyor" diye konuştu.

Eski Buca Stadyumuna meydan önerisi

Deprem anında Buca'da yaşanan toplanma alanlarının azlığın üzerinde duran Başkan Kılıç, "Biz bu deprem anında ne kadar aciz olduğumuzu gördük. Herkes yollara döküldü, trafik inanılmaz sıkıştı. Özellikle Buca'da bir toplanma alanı eksikliği olduğunu görüyoruz. Dumlupınar Mahallesinde toplanma alanı olabilecek bir yer olmadığını görüyoruz. Çevik Bir Meydanı var ama yetersiz kalıyor. Bu sebepten dolayı mümkün olduğunca hep birlikte toplanma alanlarımızı artırmak için çalışma yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eski Buca Stadyumu'nun olduğunu alanı imar planlarında da geçtiği gibi bir meydana, parka çevirelim. Hem kentimiz bir park, bir meydan kazandırmış olur; hem de bir toplanma alanımız olur. O yüzden ben özellikle iktidar partisindeki meclis üyelerimizden de destek bekliyorum. Orayı bir meydan haline getirelim" dedi.

Öte yandan, meclis gündemine Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri tarafından geçtiğimiz ay yaşamını yitiren gazeteci yazar Bekir Coşkun'un adının Buca'da ölümsüzleştirilmesi için önerge verildi. Önergeyi gündeme alan meclis, Menderes Mahallesinde yapımı devam eden parka Bekir Coşkun Parkı adının verilmesine oy birliğiyle karar verdi. - İZMİR

Buca Belediyesi'nde gündem deprem
Buca Belediyesi'nde gündem deprem
Buca Belediyesi'nde gündem deprem

Buca Belediyesi, Deprem, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nde gündem 'deprem' - Son Dakika


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