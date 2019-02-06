Son Dakika Haberleri: Buca Belediyesi'nden Engellilere İstihdam Ve Emeklilik Kapısı

Buca Belediyesi'nden Engellilere İstihdam Ve Emeklilik Kapısı

1 saat önce

Buca Belediyesi, bünyesinde sadece engelli vatandaşların istihdam edileceği Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi'nin kapılarını 9 Şubat'ta açıyor.

Buca Belediyesi'nden Engellilere İstihdam Ve Emeklilik Kapısı, System.String[]

Ekonomi, çevre ve istihdam açısından büyük anlam taşıyan tesiste istihdam edilen engelli vatandaşlar 5 yıl çalıştıktan sonra emekli olma hakkı kazanacak. Korumalı İşyeri niteliğinde faaliyet gösterecek tesiste, Türkiye'nin en kaliteli gübresi üretilecek. Üretilen gübre park ve bahçelerinde kullanacak, talep halinde diğer ilçe belediyelere gönderilecek.

Buca Belediyesi'nin Kaynaklar'da atıl durumda bulunan 9830 metrekare alanda projelendirdiği ve bir belediye tarafından yapılan sadece engelli vatandaşların istihdam edileceği Kompost ve Solucan Gübre Tesisi 9 Şubat'ta açılıyor.

Buca Belediyesi ve Ege Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (EGETEKO) işbirliği ile hayata geçirilen Korumalı İşyeri niteliğindeki Tesiste, engelli istihdamının yanı sıra geri dönüşüm ve Buca'nın yeşil doğasının canlandırılmasında kullanılacak gübre üretimi yapılacak.

Özel eğitim verilen 15 zihinsel engelli vatandaşın istihdamının sağlanarak 5 yıllık çalışma sonucunda emeklilik hakkının kazandırılacağı muhteşem tesiste doğaya saygılı kimyasal içermeyen kompost ve solucan gübre üretimi yapılacak. Engelli çalışanlar için özel dizayn edilen tesiste, Buca pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıkları ile solucan gübresi üretimi, park ve bahçelerden toplanan budama ve çim atıkları ile de kompost gübre üretimi yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:36 Kaynak: Bültenler

Buca Belediyesi, Buca, Güncel
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