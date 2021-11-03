Buca Belediyesi'nden farkındalık yaratacak proje - Son Dakika

Proje kapsamında, liderlik, aktif siyasette kadının yeri, kadınların iş yaşamına kazandırılması gibi konularda düzenli aralıklarla farkındalık seminerleri düzenlenecek. Ayrıca, dezavantajlı kadınları yaşama dâhil etmek için eğitimler verilecek. Toplam 8 ay sürecek projeyi çok önemsediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Kadının toplumdaki yerini en iyi aşamaya getirene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Buca Belediyesi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği iş birliğiyle "Güçlü Kadın, Güçlü Buca" projesini başlattı. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iş birliği protokolüne Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eşi Zuhal Kılıç ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

KADIN-ERKEK YAN YANA

Burada konuşan Başkan Erhan Kılıç, Buca Belediyesi olarak bugüne kadar yaptıkları kadın çalışmalarının bundan sonra yapacakları çalışmaların öncülü durumunda olduğunu söyledi. Kadın ve erkeklerin "yan yana" oldukları zaman başarılı işlerin ortaya çıktığını belirten Başkan Kılıç, eşi Zuhal Kılıç'ın da başkanlık görevi boyunca hep kendisinin yanında olduğunu ifade etti.

MÜCADELEYE DEVAM

Kadının toplumdaki yerini en iyi aşamaya getirene kadar mücadele edeceklerine dair söz veren Başkan Kılıç, "İmzalanacak protokol de verdiğim sözün yazılı vesikası olacak. Biz Buca'da gerek siyasette, gerek belediye çalışmalarında emlimizden geldiğince kadınlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Buca Belediyesi'nde 28 müdürlükten 19'unun müdürü kadındır. Öte yandan, Buca'da dezavantajlı kadınlarımız çok fazla. Özellikle Ova bölgesinde şiddet gören, şiddete uğrayan, tacize uğrayan binlerce kadınımız var. Farkındalık yaratıp, yalnız olmadıklarını gösterip, ilerleyen aşamada gerekirse müdahalede bulunabilecek yapının öncüllerini buradan yetiştirmek öncelikli görevimiz olacak" dedi.

PROJE 8 AY SÜRECEK

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ise projeyi "Ben Kimim" ve "Seni Duyuyorum" adlı iki aşamada yürüteceklerini belirterek, projenin toplam 8 ay süreceğini söyledi. Serter,"Kadın olmak, hayatı kolaylaştıran bir şey değil, tersine zorlaştıran bir olgu. Fakat biz kadın gücüne, kadın dayanışmasına sonuna kadar inanıyoruz. Ve bizimle birlikte bu vizyona inanan erkeklerle birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Ne kadar zor olursa olsun, yolumuz Cumhuriyet'imizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen kadın sorunlarına çözüm bulmak için çalışan, mücadele eden her insan, her kurum bizim için çok değerlidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Erhan Kılıç ve Huriye Serter, projenin iş birliği protokolünü imzaladı.