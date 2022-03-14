Buca Belediyesi'nin bilim üssü dünya üçüncüsü - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nin bilim üssü dünya üçüncüsü

14.03.2022 12:17

BUCA'nın tarımsal zenginlikleri Razakı üzümü ve Kırklar kavunu, liseli öğrencilere dünya üçüncülüğü kazandırdı.

Buca Belediyesi'nin bilim üssü Buca Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin, kentin yerel coğrafi işaretlerini sosyal, kültürel, biyolojik ve zirai açıdan değerlendirdikleri projeleri, 30 ülkeden 200 katılımcının yarıştığı İspanya Magma Exporecerca Jove Uluslararası Bilim Fuarı'nda bronz madalya elde etti.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın Kızılçullu Köy Enstitüsü ruhunu yeniden canlandırmak için kurduğu Buca BSM, kente bir gurur daha yaşattı. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Magma Exporecerca Jove Uluslararası Bilim Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden Buca BSM, 30 ülkeden 200 katılımcının yarıştığı fuarda biyoteknoloji alanında koronavirüs mutasyonlarının bulaşıcılığını ve tehlike durumunu tahmin eden algoritma geliştirdikleri biyoinformatik projesi ve çevre alanında Buca'nın yerel coğrafi işaretleri Razakı üzümü ve Kırklar kavununu sosyal, kültürel, biyolojik ve zirai açıdan değerlendirdikleri proje ile katıldı.

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Yaklaşık 5 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda başarılı sunumlarıyla göz dolduran merkezin çevre alanında yarışan öğrencileri Toprak Asıg ve Çınar Ceviz, projeleri ile dünya üçüncüsü oldu.Öğrenciler, Buca'ya bronz madalya kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

LİSELİ GİRİŞİMCİLER HAYDİ YARIŞMAYA

Öte yandan,Buca BSM ve Buca IMSEF, Japonya Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen Küresel Gençlik Girişimcilik Yarışması'nın Türkiye temsilciliğini sürdürüyor. 14-19 yaş arası lise öğrencilerinin başvuruda bulunabileceği yarışmada, gençler en az 3, en fazla 8 kişilik takımlarla yarışacak. Son başvuru tarihi 21 Mart Pazartesi olarak açıklanan yarışmanın Türkiye ulusal seçimi 28 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Seçilen takımlar, Mayıs ayında düzenlenecek 'Global Youth Entrepreneurship Challenge 2022' organizasyonunda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Kaynak: Bültenler
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