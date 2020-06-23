Buca Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağına üye oldu - Son Dakika

Buca Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağına üye oldu

Buca Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağına üye oldu.

Buca Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağına üye oldu. Yerel İzleme-Araştırma ve Uygulamalar Derneği tarafından oluşturulan; belediyeleri ortak paydada buluşturup, modern ve sürdürülebilir kentlerin temelini atmayı hedefleyen ağ ile iklim krizi, yoksulluk, adalet, ekonomik eşitsizlik gibi konularda ortak projeler hayata geçirilecek.

Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi


Modern bir kent oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, ilçenin kaderini değiştirecek Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağına üye oldu. Yerel İzleme-Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz) tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediyeleri bir araya getirerek oluşturulan ağ ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Gelişim Ağı'nın Buca ayağını Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Sürdürülebilirlik Ofisi' yürütecek.


Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet edecek ağ sayesinde, yerellerin küresel ölçekli gündemlerle arasında bağ kurulacak. Kentin iklim krizi, yoksulluk, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış, adalet, kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi gibi toplam 17 başlıkta konu için özel çalışma yapılacak. Ele alınan konular teker teker ölçeklendirilip, değerlendirilerek döngüsel ekonomi vurgusunun süreklilik haline getirilmesi sağlanacak. Ağa üye olan belediyeler, hazırladıkları sürdürülebilir projelerini birbirleriyle paylaşma imkanına da sahip olacak.


"Yoksulluğu, eşitsizliği ortadan kaldıracak eylem planı"


Projenin, Buca'nın sürdürülebilir bir geleceği inşa edeceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca Belediyesi olarak oluşturacağımız sürdürülebilirlik stratejisi, sadece Buca'daki değil, yer kürenin her köşelerindeki insanları gözetmektedir. Bu ağ sayesinde belirlenen ortak amaçları, hayata geçireceğimiz projelerin odak noktasına koyarak sürdürülebilir bir kent için çalışacağız. Bu ağ ile belirlenen her hedef, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun Buca'da öncelikle vatandaşlarımızın sorunlarının kalıcı çözüme kavuşturmak için önemli bir projedir" diye konuştu. - İZMİR

Buca Belediyesi, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağına üye oldu - Son Dakika

Son Dakika

14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
16:14
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
16:10
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
16:02
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:01:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Buca Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağına üye oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]