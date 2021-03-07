Buca Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi - Son Dakika

Buca Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi

07.03.2021 15:34
Buca Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Buca Belediyesi, birbirinden yetenekli 10 kadın fotoğrafçının 25 ülkeyi gezerek çektiği kadın fotoğraflarını Mevlana Tesislerinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Buca Belediyesi, birbirinden yetenekli 10 kadın fotoğrafçının 25 ülkeyi gezerek çektiği kadın fotoğraflarını Mevlana Tesislerinde sanatseverlerin beğenisine sundu. Üretici Kadınlar Pazarı ile birlikte Buca'nın emekçi kadınlarının bir araya geldiği etkinlikte kadın mücadelesine destek mesajları verildi.

Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birbirinden değerli kadın fotoğrafçılar tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan anlamlı serginin açılışını gerçekleştirdi. Buca Belediyesi'nin Mevlana Tesislerinde gerçekleşen etkinliğine CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Atila Sertel, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun, Buca Belediye başkan yardımcıları Barış Özreçber, Eşref Çakır, Buca Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda Bucalı kadın katıldı.

Serginin açılışı öncesi alanda kurulan Üretici Kadınlar Pazarında Buca'nın emekçi kadınları tezgah açtı. El emeği ürünlerin sergilendiği pazarın ardından fotoğraf sergisinin açılışına geçildi. Fotoğraf sergisinde Aylin Coşkun, Aylin Telef, Ayşegül Çetinkalp, Deniz Dagasan, Fatoş Kalınkaya, Gülsüm Aslan, Hacer Aydın, Selcen Küçüküstel, Sema Ertörer ve Tijen Burultay'ın 25 ülkeyi gezerek kadrajladığı kadın fotoğrafları sergilendi. Fotoğraflar ziyaretçilerden tam not alırken, Bucalı kadınlar fotoğraf sanatçılarıyla buluşarak sohbet etti.

Açılışta konuşan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, serginin kadınlar tarafından açılmasının anlamının çok büyük olduğunu söyledi. Kadın emeğinin Buca'da ön planda tutulduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise "8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi özel bir günde kadınların emeğinin ortaya çıkarılması konusunda verilen gayretten dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Günü, emeğin, kadının ön plana konulduğu, anılması gereken bir gün. Bu kadın mücadelesi, eşit yurttaşlık mücadelesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem genel siyasetinde hem de yerel yönetimlerde çok etkin rol alıyor. Bu yönde de projeler gerçekleşiyor. Bugünkü çalışmadan dolayı da belediye başkanımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

Buca Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi
Buca Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi
Buca Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi
Buca Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi
Buca Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi - Son Dakika


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