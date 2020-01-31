Buca Belediyesinden hemşehrilerine çağrı:

Buca Belediyesi, Türkiye'ye örnek olan merkezlerindeki hizmetleri, Bucalıların daha verimli ve etkili kullanması için "Senin için var" sloganıyla çağrı yaptı.



Buca Belediyesi, Bucalıların merkezlerden daha verimli bir şekilde yararlanabilmeleri için "Senin için var" sloganıyla tanıtım kampanyası başlattı. Bucalıların kültür sanat, hukuk ve eğitim hizmetlerinden daha verimli ve etkin bir şekilde yararlanmasını hedefleyen kampanya kapsamında, Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, Pırlanta Merkezleri, semt evleri, gençlik merkezleri, eğitim ve etüt merkezleri başta olmak üzere özellikle hemşehrilerin ücretsiz olarak faydalanabilecekleri tüm merkezlere çağrı yapıldı.



Daha çok katılım için A'dan Z'ye tanıtım kampanyası



Buca'nın dört bir yanında billboard ve afiş çalışmalarının yanı sıra sosyal medya, video ve haberlerle gerçekleştirilen tanıtım kampanyası için "Senin için var" sloganı belirlendi. Kültür sanattan hobiye, meslek kurslarından bakım hizmetine, sosyal ve psikolojik destek hizmetinden eğitime kadar birçok alanda 7'den 70'e tüm hemşehrilerin ücretsiz faydalanabilecekleri hizmetler, "Senin için var" sloganıyla özdeşleştirilerek çalışmalarda hazırlandı.



"Dertlere derman olmak sorumluluğumuzdur"



Merkezlerden genç, yaşlı çocuk demeden herkesin faydalanabilmesi için çağrı yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bir kentte çocuklar ve kadınlar mutluysa, o kent geleceğe umutla bakabilir. Bizim görevimiz ve sorumluluğumuz, herkese ihtiyaç duyduğu desteği sunabilmek ve herkesin derdine derman olabilmektir. Genç, yaşlı, çocuk demeden tüm hemşehrilerimizi merkezlerimizden daha çok faydalanmaya davet ediyorum. Bütün vatandaşlarımız aradığı dayanışmayı, desteği merkezlerimizdeki uzmanlarda bulması mümkün. Biz, Buca Belediyesi olarak sizin için varız" diye konuştu. - İZMİR