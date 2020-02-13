Buca Belediyesinden köyler bölgesine

Buca Belediyesi, kendi fidanlığında yetiştirdiği bin 800 zeytin fidanını köyler bölgesine hediye etti. İlk zeytin dağıtımını Kırıklar'da gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, hemşehrilerle bir araya geldi. Tarım alanlarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele verdiklerini söyleyen Kılıç, üreticilerin sıkıntılarından faydalanmak isteyen rantçılara karşı uyarıda bulunarak "Topraklarınızı toplamaya çalışan yapılara izin vermeyin. Tarlalarınızı satmayın" dedi.



Tarımsal alanların korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kırsal bölgelerde üreticilere verdiği desteklere ara vermeden devam ediyor. Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen destek çalışmaları kapsamında hazırlanan zeytin fidanlarının dağıtımı, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından Kırıklar Mahallesinde gerçekleştirildi.



Belediyenin yetiştirdiği bin 800 zeytin fidanı



Köyler bölgesinde tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen fidan dağıtımında, Kırıklar'ın ardından Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç, Kaynaklar'daki vatandaşlara zeytin fidanı hediye edildi. Buca Belediyesi Fidanlığında 4 yıl boyunca yetiştirilen toplamda bin 800 adet Gemlik cinsi zeytin fidanı, yetiştirilmek üzere üreticiyle buluşturuldu.



"Bir avuç toprak bile değerli olacak"



Fidan dağıtımının ardından köy kahvesinde hemşehrilerle bir araya gelen Başkan Kılıç, Buca'nın köylerinin değeri üzerinde durarak tarımsal alanların talan edilmemesi için uyarıda bulundu. Kılıç, "Dünya coğrafyasına baktığınızda ciddi anlamda iklimsel sıkıntılar yaşanıyor. Anadolu coğrafyası, özellikle bizim bulunduğumuz Gediz ve Menderes bölgesi çok değerli yerler. Bizim köylerimiz çok kıymetli. Ben de bir köy çocuğuyum. Benim de tarlalarım var. Geleceğimiz tarımda. Gelecekte tarım açısından bu bölgeler altın değerinde olacak. Konut bir şekilde halledilir ama bir avuç toprak bile değerli olacak. Topraklarınızı toplamaya çalışan yapılara izin vermeyin. Sahip çıkın, tarlalarınızı satmayın" diye konuştu.



"Üreticinin sıkıntıları düzelecek"



Üreticilerin yaşadığı sıkıntılara rağmen ayakta kalmaları için desteklere devam edeceklerini ifade eden Kılıç, "Şu anda tarımsal faaliyetlerle geçinmek çok zor. Üretici maliyetlerini biliyoruz. Üreticinin ürünlerinin fiyatlandırılmasının da ne kadar düşük ve kötü olduğunu biliyoruz. Ama bu düzelecek. Bunu bir başkan olarak değil, tarımdan anlayan birey olarak söylüyorum. Bizler de Buca Belediyesi olarak sorunlarınızı azaltmak için, sizlere destek olabilmek için çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Zeytin fidanı çalışmamız bunlardan bir tanesi. Hep birlikte üreterek kazanacağız" ifadelerini kullandı.



Köylerimizi ranta karşı korumaya devam edeceğiz



Göreve geldiği günden beri yeşil alanların korunması için talimat veren ve takipçisi olan Kılıç, çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları söyledi: "Özellikle kaçak yapılaşmayla mücadelemiz var. Bu kaçak yapılaşma, konut ve barınma ihtiyacından ziyade parasal ranta yönelik faaliyetlerden oluşuyor. Bizim amacımız buradaki yapı bozulmasıdır. Burada oluşmuş bir sistem var, bu bozulsun istemiyoruz. İlk etapta bu çalışmalar çekici görünebilir ama sonrasında çok sıkıntı yaşarız. Burası İzmir'in akciğeri; buraya sahip çıkmak bizim asli görevimiz. Köylerimizde betona dönüşmüş bir bölge görmek istemiyorsak bunu yapmak zorundayız. Her şeyden önce çocuklarımız için yapmak zorundayız." - İZMİR