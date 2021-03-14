Buca Belediyesinden sağlıkçılara kırmızı karanfil - Son Dakika

Buca Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramında ilçedeki sağlık çalışanlarını unutmadı. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, doktor ve çalışanlara kırmızı karanfil hediye etti.

Buca Belediyesi, korona virüs süreci başta olmak üzere halk sağlığı için canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarını Tıp Bayramında unutmadı.

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Buca Kadın Doğum Hastanesini ziyaret etti. Hastanede çalışan hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına kırmızı karanfil ve hediye veren Özreçber, çalışanların Tıp Bayramını kutladı ve kendileriyle sohbet etti. - İZMİR