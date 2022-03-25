BUCA CEZAEVİ'NDE YIKIMA 'ASBEST RAPORU' ARASI - Son Dakika
Üye Girişi

BUCA CEZAEVİ'NDE YIKIMA 'ASBEST RAPORU' ARASI

25.03.2022 15:06

İZMİR'de, 62 yıllık hizmet sonrası kapatılıp, yıkımına başlanan Buca Cezaevi'nde, asbest raporunun beklenmesi için yıkıma ara verildi.

İZMİR'de, 62 yıllık hizmet sonrası kapatılıp, yıkımına başlanan Buca Cezaevi'nde, asbest raporunun beklenmesi için yıkıma ara verildi.

Dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla geçen yıl 17 Mayıs'ta kapatılan Buca Cezaevi'nde, 8 Mart'ta yıkım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, bazı bölümlerde yıkımı gerçekleştirdi. Yıkımın başlamasıyla çevreye asbest salınacağı iddiaları üzerine İzmir Barosu, harekete geçti. Baro tarafından Buca Cezaevi'nde toplum sağlığı gözetilmeksizin kanuna aykırı yıkımın sürdüğünü savunulup, yıkıma dayanak teşkil eden ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunuldu. Yıkımı yapan firma da asbest raporu çıkana kadar cezaevindeki yıkım çalışmalarına ara verdi.

Yıkım firması yetkilisi Fatih Dündar, rapor çıktıktan sonra gerekli prosedürlerin uygulanacağını belirterek, Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar hırsızlığın önlenmesi ve başlangıç çalışmalarıydı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek olan kuruluşun asbest raporunu bekliyoruz. Raporun sonucunda alanda asbest varsa gerekli prosedürleri uygulayacağız. Yoksa da yıkım ruhsatını alacağız. Şu an için alanda asbest var veya yok, demek; doğru olmaz. Gerçek yıkım başladığında 6-7 makine çalışacak, hafriyat kamyonları ve çalışanlar gelecek dedi.

BUCA CEZAEVİ'NDE YIKIMA 'ASBEST RAPORU' ARASI
BUCA CEZAEVİ'NDE YIKIMA 'ASBEST RAPORU' ARASI
BUCA CEZAEVİ'NDE YIKIMA 'ASBEST RAPORU' ARASI

YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı Scholz: 'Putin'in saldırısı, günden güne getirdiği tüm yıkıma rağmen tıkandı' Almanya Başbakanı Scholz: 'Putin'in saldırısı, günden güne getirdiği tüm yıkıma rağmen tıkandı' Bir linke tıkladı, hayatı değişti: Kendisini Silivri Cezaevi'nde buldu, hem de IŞİD koğuşunda! Bir linke tıkladı, hayatı değişti: Kendisini Silivri Cezaevi'nde buldu, hem de IŞİD koğuşunda!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUCA CEZAEVİ'NDE YIKIMA 'ASBEST RAPORU' ARASI - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
16:02 Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme: Cep telefonu ve altın bilezik istedim
15:49 Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Altay'ı ziyaret eden beklenmedik misafir kim?
15:47 Burası Ukrayna'nın Mariupol şehri: Bir mezarda 200 kişi yatıyor!
15:28 Çuvalın içinde dereye atılan köpekler kurtarıldı! O anlar kamerada
15:28 Okulda 14 yaşındaki öğrenciyi taciz etmişti! O temizlik görevlisi tutuklandı
15:24 Siyah beyazlılar yeni hoca Ismael'i borsaya bildirdi
15:23 YKS'ye 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı: Aday sayısı yaklaşık yüzde 25 arttı
15:19 Bir linke tıkladı, hayatı değişti: Kendisini Silivri Cezaevi'nde buldu, hem de IŞİD koğuşunda!
15:12 Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru! '-rak' hecesi ile biten kelimeler soruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 16:15:36. #1.12#
SON DAKİKA: BUCA CEZAEVİ'NDE YIKIMA 'ASBEST RAPORU' ARASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement