Buca Cezaevi'nin kaldırılması için Bakan Gül ile görüştüler - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca Cezaevi'nin kaldırılması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le görüştü. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, AK Parti Buca İlçe Başkanı Ali Boyla ve meclis üyeleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na giden İzmir heyeti, yapılan ortak çalışmalarla ilgili Bakan Gül'e bilgi verdi.

Cezaevinin kaldırılmasıyla ilgili sürecin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten AK Partili Hamza Dağ, "Yıllardır faaliyette olan Buca Cezaevi'nin artık fiziki ömrünü tamamladığını görüyoruz. Burası için ortak akıl ile değişik projeler oluşturulabilir. Yine Buca trafiğini rahatlatacak projelerin de önü açılabilir. İzmir için, Buca için oldukça önemli bir çalışma yürütülüyor. ve bu çalışma tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde sürdürülüyor. Tüm bu konularla ilgili Sayın Bakanımız Abdulhamit Gül'e bilgi verdik. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Süreç sorunsuz bir şekilde ilerliyor" dedi.

ORTAK AKIL İLE HAREKET EDİLİYOR

Süreci ilk başlattıklarında ortak akıl vurgusu yaptıklarının altını çizen AK Partili Mahmut Atilla Kaya ise, "Sürecin başında, 'Ortak akıl ile hareket edelim. Buca için, İzmir için güzel ve faydalı olan neyse onu yapalım' demiştik. Gelinen noktada Buca Belediye Başkanımızın da içerisinde olduğu, tamamıyla açık ve şeffaf bir süreç yürütülüyor. Siyasi olarak farklı görüş ve duruşa sahip olabiliriz. Ancak yaşadığımız kentin ve hemşehrilerimizin faydası söz konusu olduğunda birlikte hareket edebiliyoruz. Bunu oldukça önemli buluyorum. Sayın Bakanımız Abdulhamit Gül'e desteği için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi en yakın zamanda İzmir'e gelerek yerinde incelemelerde bulunacağını bize ifade etti. Hem cezaevinin kaldırılması, hem de jandarma lojmanlarının içinden geçen imar yolunun açılması konusunda önemli gelişmeler var. Bunları zaman içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

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