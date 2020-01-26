Buca çıkışa geçti - Son Dakika
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Buca çıkışa geçti

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarının son 6 maçında hiç galip gelemeyerek play-off hattından uzaklaşan Ci Group Buca, sezonun ikinci yarısında ise çıkış yakaladı.

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarının son 6 maçında hiç galip gelemeyerek play-off hattından uzaklaşan Ci Group Buca, sezonun ikinci yarısında ise çıkış yakaladı.

Çankaya FK ve Erzinspor'dan sonra deplasmanda Şile Yıldızspor'u da 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda 3'te 3 yaptı. Devre arasında yaptığı kadro operasyonunun karşılığını alan İzmir ekibi, puanını 32'ye çıkarıp yarışın iddialı takımlarından biri haline geldi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Buca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:54 Kaynak: DHA
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