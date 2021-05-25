Buca'da 11 yıllık kupa hasreti sona erdi - Son Dakika

Buca'da 11 yıllık kupa hasreti sona erdi

25.05.2021 11:25
Buca'da 11 yıllık kupa hasreti sona erdi, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İskenderun Futbol Kulübü'nü normal süresi 1-1, uzatma dakikaları da 2-2 biten maçta seri penaltılarla 5-4 yenerek adını 2'nci Lig'e yazdıran Bucaspor 1928, Buca'ya 11 yıl sonra şampiyonluk coşkusu yaşattı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İskenderun Futbol Kulübü'nü normal süresi 1-1, uzatma dakikaları da 2-2 biten maçta seri penaltılarla 5-4 yenerek adını 2'nci Lig'e yazdıran Bucaspor 1928, Buca'ya 11 yıl sonra şampiyonluk coşkusu yaşattı. Gelen Play-Off şampiyonluğunun ardından Başkan Cihan Aktaş'ın yeni sezonda Bucaspor 1928 kulübünün Bucaspor A.Ş. olarak eski armayla yarışacağını açıklaması da camiada sevinç yarattı.

Son olarak 2009-2010 sezonunda 1'inci Lig'de kupa coşkusu yaşayıp Süper Lig'e adını yazdıran Bucaspor, en üst ligde tek yıl kalmasının ardından çöküşe geçti.

Önce 2014-22015'te 1'inci Lig'e veda eden İzmir ekibi, 2017-2018'de 2'nci Lig'den düştü. Son olarak da 2018-2019'da 3'üncü Lig'e veda edip Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tutan Bucaspor taraftarını kahretti. Ancak Başkan Cihan Aktaş, ilçenin profesyonel takımdan yoksun kalmaması adına önemli bir hamle gerçekleştirdi. Tire 1922 Spor'un yarışmacı haklarını alan Aktaş, Ci Group Buca adıyla yeniden ilçeye profesyonel lig heyecanı yaşattı. Sarı-lacivertliler Bucaspor 1928 adıyla geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off'a kaldı. Antalya'da oynanan finallerde Aksarayspor'a elenen Buca, hayallerini bir sezon erteledi.ZORLU SERÜVEN MUTLU BİTTİBu sezon ise sürekli zirve yarışında olan Bucaspor 1928, şampiyonluğu kılpayı kaçırsa da hedefine Play-Off'tan ulaştı. Zorlu serüvende önce Arnavutköy Belediyespor'u elemeyi başaran İzmir temsilcisi yarı finalde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la eşleşti. Rakibini ilk maçta deplasmanda 2-1 yenip finale göz kırpan Bucaspor evinde rakibiyle golsüz berabere kalarak final biletini aldı. İskenderun FK ile kıran kırana bir maçta karşı karşıya gelen Bucaspor, 78'de geriye düşse de pes etmedi ve 5 dakika sonra beraberliği yakalayıp müsabakayı uzatmalara götürdü. Uzatma dakikalarında Tunç'la öne geçip avantajı eline geçiren Buca üstünlüğünü koruyamadı ve 120 dakika 2-2 berabere bitti.KIVANÇ DEVLEŞTİ, BUCA SOKAĞA DÖKÜLDÜFinal maçında penaltılarda kaleci Kıvanç kalesinde adeta devleşti. İki penaltıyı çıkaran 27 yaşındaki eldiven maçın kahramanı olarak şampiyonlukta çok büyük pay sahibi oldu. Gelen Play-Off şampiyonluğunun ardından Bucalı futbolseverler de sokağa döküldü. Bucaspor'a gönül verenler meydanlarda ve caddelerde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen doyasıya zaferi yaşadı. Meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunan binlerce kişi büyük hasreti sonlandırdı. Teknik ekip ve futbolcular ise kupa törenin ardından otobüsle İzmir'e döndü. Sabaha karşı Kaynaklar Tesisleri'ne gelen takım istirahate çekildi.

Buca'da 11 yıllık kupa hasreti sona erdi
Buca'da 11 yıllık kupa hasreti sona erdi
Buca'da 11 yıllık kupa hasreti sona erdi
Buca'da 11 yıllık kupa hasreti sona erdi

İskenderun, Esenyurt, Play Off, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Buca'da 11 yıllık kupa hasreti sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenleyen PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenleyen PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Tatil sezonunu açan oyuncu Ahsen Eroğlu, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan oyuncu Ahsen Eroğlu, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi

Son Dakika Haberleri
11:55 Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?
11:50 Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı
11:40 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor
11:31 Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek
11:24 Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
11:22 Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
11:10 Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte
11:05 Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri
10:59 Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
10:14 Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı
Elon Musk'ın son paylaşımı kripto paralarda ibreyi terse çevirdi Elon Musk'ın son paylaşımı kripto paralarda ibreyi terse çevirdi         
12:42
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı         
10:14
Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen Afrikalı gençler, kulüp bulamayınca çay toplayıcısı oldu Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen Afrikalı gençler, kulüp bulamayınca çay toplayıcısı oldu         
09:48
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz         
09:28
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu         
09:19
Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü         
09:17
Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın? Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?         
09:14
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı         
20:39
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 13:06:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Buca'da 11 yıllık kupa hasreti sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement