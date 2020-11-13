Buca'da 15 futbol sahası büyüklüğünde kilit parke döşendi - Son Dakika

Buca'da 15 futbol sahası büyüklüğünde kilit parke döşendi

13.11.2020 11:49
Buca'da 15 futbol sahası büyüklüğünde kilit parke döşendi, System.String[]

Kentin sokaklarında dönüşüm çalışması başlatan Buca Belediyesi, geride kalan 19 aylık dönemde fen işleri çalışmalarına ağırlık verdi.

Kentin sokaklarında dönüşüm çalışması başlatan Buca Belediyesi, geride kalan 19 aylık dönemde fen işleri çalışmalarına ağırlık verdi. Vatandaşlardan gelen talepleri öncelikli olarak değerlendiren ekipler, geçen süre boyunca 15 futbol sahası büyüklüğünde kilit parke taşı, 22 kilometre kaldırım ve 25 bin metrekare asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Yol ve kaldırımların çalışmalarını planlı bir şekilde sürdüren Buca Belediyesi, kentin sokaklarında fark oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kentin genel ihtiyacının yanı sıra vatandaşlardan ve muhtarlıklardan gelen talepleri öncelikli olarak değerlendiren Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 19 aylık süreçte 15 futbol sahası büyüklüğünde alanda kilit parke taşı döşemesi yaptı. Fen işleri şantiyesinde imal edilen kilit parke taşlarıyla Buca'nın dört bir yanını düzenleyen ekipler, geçen süre boyunca 103 bin 376 metrekare kilit parke ve 3 bin 344 metrekare granürlü parke taşı döşemesi yaparak, yaklaşık 15 futbol sahası büyüklüğünde alanda yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Belediye, kilit parke çalışmalarının yanı sıra kaldırım çalışmalarına hız verdi. Fen işleri ekipleri, 22 bin 249 metre uzunluğunda bordür taşlarla Buca sokaklarında toplam kaldırım yapımı gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak asfalt serme çalışmaları yapan Buca Belediyesi ekipleri, bozulan yollarda da tamir çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, planlanan çalışmalar kapsamında 25 bin 574 metrekarelik alanda asfalt yama çalışması yaparak kent sokaklarını düzenledi. - İZMİR

Buca'da 15 futbol sahası büyüklüğünde kilit parke döşendi
Buca'da 15 futbol sahası büyüklüğünde kilit parke döşendi
Buca'da 15 futbol sahası büyüklüğünde kilit parke döşendi

Buca Belediyesi, Futbol, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca'da 15 futbol sahası büyüklüğünde kilit parke döşendi - Son Dakika


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