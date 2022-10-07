İzmir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde kaçak makaron satışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen depoya düzenlenen operasyonda 15 milyon adet içi doldurulmuş satışa hazır makaron ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli A.Ç. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BUCA'DA 15 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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