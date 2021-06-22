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Buca'da 15 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran polisi bıçakladı - Son Dakika

Buca'da 15 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran polisi bıçakladı

22.06.2021 08:17

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan olayda istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru, yanlarındaki sokak köpeğini yaşlı bir adamın üzerine salarak korkutan çocukları uyarınca, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Dün saat 23.00 sıralarında Buca Koop Mahallesi 1409 Sokak'ta iddiaya göre, istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru M.K. ailesi ve yakınları ile evinin balkonunda oturduğu esnada, sokakta bulunan çocukların yanlarındaki sokak köpeğini parkta oturan İsmail K'nin üzerine salarak korkuttuğunu fark etti.

İKİ YERİNDEN BIÇAKLADI

Bunun üzerine balkondan çocukları ikaz eden polis memuru M.K. çocukların kendisine hakaret etmesi üzerine aşağıya indi. Aşağıya inerek çocukları uyarmak isteyen M.K. 15 yaşındaki E.Y. tarafından karnından ve bacağından bıçaklandı. Durumu gören yakınları tarafından yaralı polis memuru M.K. araç ile Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli E.Y. ise kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Buca'da 15 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran polisi bıçakladı

Polis Memuru, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buca'da 15 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran polisi bıçakladı - Son Dakika


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