Buca'da 22 futbol sahası kadar alan dönüştü - Son Dakika

Buca'nın dört bir yanında dönüşüm çalışmaları başlatan Buca Belediyesi, fen işleri ekiplerinin çalışmalarıyla geride kalan 2 yıllık dönemde 156 bin 767 metrekarelik alanda yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Kentin sokaklarında değişim rüzgarı başlatan Buca Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Hizmet rotasını kentin sokaklarında çizen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatıyla harekete geçen Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Kılıç'ın göreve geldiği günden beri 2 yıllı aşkın sürede 22 futbol sahasına denk gelecek 156 bin 767 metrekarelik alanı yeniledi.

Buca kilit parke taşla yenilendi

Vatandaşlardan ve muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda ekipler en büyük faaliyeti kilit parke taş döşemesinde gerçekleştirildi. Buca'nın çeşitli yerlerinde hizmete açılan ücretsiz otoparklar, kaldırımlar, eğimli sokak yolları başta olmak üzere çok sayıda alanda yenileme çalışması yapıldı. 2 yıllık periyotta 114 bin 835 metrekare kilit parke taşı, 11 bin 718 metrekare granüllü parke taşı döşemesi gerçekleştirildi.

Kaldırım çalışmaları vites yükseltti

Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde en çok talep gelen konulardan birisi olan kaldırım çalışmalarına ağırlık verildi. Yayaların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için belirlenen noktalarda ekipler bordür taşlarla toplam 28 bin 302 metre uzunluğunda kaldırım imalatı gerçekleştirildi.

30 bin metrekare asfalt yaması

Fen işleri ekipleri, Buca'nın yollarında yaşanan bozulmaları tamir etmek için asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Zorlu kış şartları, doğal afetler ve çeşitli nedenlerle zarar gören yollarda açılan çukurlar da dolgu çalışması yapan ekipler, geride kalan 2 yıllık dönemde 30 bin 214 metrekare alanda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. - İZMİR