Buca'da 23 Nisan'a dolu dolu kutlama - Son Dakika

Buca Belediyesi, bu yıl 101'inci kez kutlanan 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kısıtlama kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinliklerle coşkuyu evlere taşıdı. Gün boyu halk oyunları, kortej, tiyatro, konser ve lazer gösterisi gibi etkinliklerle 23 Nisan'a yakışır kutlamalar gerçekleştirilirken, binlerce hediye Bucalı çocuklara dağıtıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Buca'da coşkuyla kutladı. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ikinci kez evlerde kutlanan bayramın coşkusunu tüm kente yayabilmek için Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gün boyu etkinlikler organize edildi.

23 Nisan kutlamaları ilk olarak Buca Kaymakamlığı ile birlikte Çevik Bir Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Resmi törenin ardından Buca Belediyesi hizmet binası önünde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çocuk halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çocukların gösterisi büyük beğeni toplarken, Başkan Kılıç çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti.

Coşku Buca sokaklarında

Hizmet binasındaki gösterinin ardından Başkan Kılıç, Buca Belediyesi 23 Nisan kortejiyle birlikte coşkuyu sokaklara taşıdı. Buca Belediyesi Bando Takımı'nın eşlik ettiği kortejde araçlar balonlarla, Türk bayraklarıyla süslendi. Masal ve çizgi film karakterlerinin kostümleriyle çocukları büyüleyen animatör ekibi, yol boyunca evlerinden inerek coşkuya ortak olan çocuklara hediyeler dağıttı. Buca sokaklarını şenlendiren korteje vatandaşlar balkonlarından eşlik etti.

"İçimizdeki umudu kaybetmiyoruz"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bütün Buca'nın, bütün sokaklarında çocuklarımız için oyuncaklar astık; dağıttık. Geçen yıl korona virüs sürecinin ilk başladığı dönemlerdi. O zaman bir sene sonra 23 Nisan'ı coşkuyla kutlarız diyorduk ama maalesef korona virüs süreci devam ediyor. Ne olursa olsun biz içimizdeki umudu kaybetmiyoruz; umudumuzu çocuklarımızla yeşertiyoruz. Bugün evlerde olsak da herkes aynı coşkuyla 23 Nisan'ı kutluyor" diye konuştu.

Şubadap ezgileri Buca'da

23 Nisan coşkusu akşam saatlerinde de devam eden Buca'da, Yarı Olimpik Havuzu Konferans Salonu'nda iki önemli çevrim içi etkinlik daha gerçekleştirildi. Tarık Akan Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun "Eğlence Sahnesi" adlı oyunun ardından Şubadap Çocuk sahne aldı. İzmir'de kurulan ve şimdiye kadar yurtiçi ve yurtdışında 500'ü aşkın konser veren, pek çok dile çevrilen Şubadap Çocuk'un özgürlük, doğa, çocuk hakları ve dünya barışı üzerine şarkıları çevrim içi platformdan binlerce çocuğa ulaştı.

23 Nisan kutlamaları son olarak Buca'yı aydınlatan lazer ve ışık gösterileriyle son buldu. Buca Belediyesi hizmet binası önüne kurulan ışıklarla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti lazerler eşliğinde belediye binasına yansıtılırken birbirinden renkli ışık gösterisi ilgi topladı. - İZMİR