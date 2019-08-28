Son Dakika Haberleri: Buca'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın
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Buca'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

1 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, 3 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Buca'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde, 3 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Mobilya atölyesinde yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 667/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Muhammet Mert Şanlı'ya ait mobilya atölyesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçerideki ürünlerin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede atölyenin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Daha sonra ise bir süre soğutma çalışması yapıldı. Atölye yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Mobilya atölyesinden görüntü
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)


Murat Erat, İtfaiye, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 07:49 Kaynak: DHA
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