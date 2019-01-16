Buca'da 3 Muhteşem Açılış

Kenti yatırımlarıyla şahlandırıp, spordan sanata uzanan geniş yelpazede hazırladığı projeleriyle dikkat çeken Buca Belediyesi, yılın ilk ayında üç açılışı ard arda yaparak Bucalıları yepyeni çağdaş tesislere kavuşturacak.

Kenti yatırımlarıyla şahlandırıp, spordan sanata uzanan geniş yelpazede hazırladığı projeleriyle dikkat çeken Buca Belediyesi, yılın ilk ayında üç açılışı ard arda yaparak Bucalıları yepyeni çağdaş tesislere kavuşturacak. Ova Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri, İşçievleri Spor Tesisleri ve Havuz önü park Buca'nın muhteşem açılış serisinin ilk bölümünü oluşturuyor.



Yatırımlarında son aşamaya gelen ve kurdele kesme dönemini gururla yaşayan Buca Belediyesi Ocak ayında üç açılışla kenti şenlik alanına çevirecek. İlk açılış, 18 Ocak saat 15.30'da Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenecek Yüzme Şenliği öncesi Havuz Önü Park için düzenlenecek. Çocuk oyun alanları, çevre düzenlemeleri ile dikkat çeken park, bölgeye kazandırdığı yeşil doku ile dikkat çekiyor.



Buca Belediyesi'nin kente kazandıracağı ikinci tesis ise İşçievleri bölgesinin 30 yıllık hayalini gerçekleştirecek. Yaklaşık 5 bin 500 metrekare alana yayılan İşçievleri Spor Tesisleri 19 Ocak saat 14.00'da düzenlenecek muhteşem törenle kapılarını açacak. Futbol ve basketbol sahasının yanında yürüyüş ve park alanını kapsayan proje, çevre halkın özellikle de çocuk ve gençlerin yeni toplanma ve spor alanı olacak.



Dev projeler



Buca'daki açılış furyasının üçüncü etabı ise Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahalleleri'nin yararlanacağı Ova Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri ile devam edecek. 26 Ocak'ta Saat. 14.00'da düzenlenecek görkemli törenle hizmete açılacak olan Ova Pazaryeri, bölge halkının ihtiyacını kapsamlı bir şekilde karşılayacak. 4.368 metrekare alana kurulan Ova Pazaryeri'nde toplam 310 pazar tezgahı yer alacak. 50 araçlık otopark, zabıta amirliği, depo, mescit, tuvalet ve bebek bakım odasının da yer alacağı Ova Kapalı Pazaryeri'nde sportif alanlar ve yürüyüş yolunun yanı sıra çocuklar için Pırlanta Merkezi de hizmete açılacak. Buca Belediyesi Ova Pırlanta Merkezi ile pırlanta merkezleri için verdiği 10'a tamamlama sözünü de gerçekleştirmiş olacak.



Buca Belediyesi Şubat ayı içinde de Bucalıların heyecanla beklediği Buca Çarşı, Kompost ve Solucan Gübre Tesisi gibi birbirinden dev projenin açılışını gerçekleştirecek. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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