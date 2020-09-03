Buca'da 400 kilo kaçak et ve sakatat geçirildi - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, sağlıksız koşullarda kaçak kesim yapılarak piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 20 küçükbaş hayvan karkası ve sakatatı ele geçirildi. Ekipler, yaklaşık 400 kilo hayvan eti ve sakatatlarını imha ederken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon yapan ekipler, 20 küçükbaş hayvan karkası ve sakatatları ele geçirdi. İnsan sağlığını hiçe sayarak mühürsüz, veteriner sağlık raporu ve dezenfekte belgesi olmadan kesim yapan işletme hakkında yasal işlem uygulanırken, ele geçirilen yaklaşık 400 kilo hayvan eti ve sakatat, imha edildi.