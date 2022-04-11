Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı! - Son Dakika
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Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!

11.04.2022 18:53

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken, sokaklardan yüzlerce ceset ve toplu mezarlar bulunan Buça'daki arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya'nın 2 Nisan'da geri çekildiği Kiev yakınlarındaki Buça kentinin sokaklarında daha önce yüzlerce cansız beden ve toplu mezarlar bulunmuştu. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın savaş suçu işlediğini kaydederken Rus tarafı ise iddiaları yalanlamıştı.

65 CANSIZ BEDEN DAHA BULUNDU

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken arama kurtarma çalışmaları devam ettiği kentte başlatılan çalışmaların ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin şehirde tek tek bütün sokak ve evlerde gerçekleştirdikleri aramaların ardından bugün de 65 sivilin daha cesedine ulaşıldı.

Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

BULUNAN CANSIZ BEDENLER MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Bulunan cesetler ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülerek, yapılan incelemelerin ve kimlik tespitinin ardından kayıt altına alındı.

KENTTE BİNİN ÜSTÜNDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova geçt,miz günlerde yaptığı açıklamada, "Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı
Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı
Savaşın en acı yüzü! Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı
Savaşın en acı yüzü! Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Arama Kurtarma, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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