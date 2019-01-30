Buca'da Aday Belirsizliği Sürerken, İlçede Mehmet Süne Sesleri Yükselmeye Başladı

Buca'da sonraki Parti Meclis toplantısına bırakılan adayın açıklanacağı bekleyişi devam ediyor. İlçede başkan adayı olarak açıklanması beklenen isim ise Mehmet Süne olarak görünüyor.

Partinin her kademesinde göre yapmış başkan

Buca için Mehmet Süne'nin isminin bir sonraki Parti Meclisi'nde oylamaya sunulması bekleniyor. İlçe kulislerinde konuşulanlar doğrultusunda sahip olduğu parti disiplini, örgütçü ve bütünleştirici yapısıyla Mehmet Süne'nin adı ön plana çıktı. 3 dönem boyunca Buca ilçe başkanlığı, önceki dönem PM üyeliği görevlerinde bulunmuş olan Mehmet Süne aynı zamanda geçmiş dönemde il yönetiminde de görev almış bir isim.

Süne yüzde 50 oy hedefini güncelledi

CHP Buca Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Süne, daha önce basına yaptığı açıklamalarda Buca'da seçimi en az yüzde 50 oy ile kazanacağını söylemişti. Buca'nın bütünleştirici ve örgütçü adayı olarak anılan Süne, Buca'da seçime sadece AK Parti ve CHP'nin gireceğini hatırlatarak "Yüzde 60'ın üzerinde oy ile seçimi kazanırım" dedi.