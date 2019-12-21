Buca'da aracısız halk pazarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buca'da aracısız halk pazarı - Son Dakika

Buca'da aracısız halk pazarı

6 saat önce

Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi iş birliğiyle gelenekselleşen Üretici Pazarında Buca'nın köyleri başta olmak üzere İzmir'in dört bir yanından gelen üreticiler, organik ürünlerini Bucalılarla buluşturdu.

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Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi iş birliğiyle gelenekselleşen Üretici Pazarında Buca'nın köyleri başta olmak üzere İzmir'in dört bir yanından gelen üreticiler, organik ürünlerini Bucalılarla buluşturdu. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikten üretici de tüketici de mutlu ayrıldı.


Kırsal bölgeleri başta olmak üzere tarımsal üretimi ve yerel kalkınmayı planlayarak çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, İzmir'in dört bir yanından üreticileri halkla buluşturdu. Yerli Malı Haftası ve Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl 5. kez organize edilen Üretici Pazarı, belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildi.


Etkinliğin açılış konuşmasında sözlerine Türkiye'deki tarım alanlarındaki azalmaya dikkat çekerek başlayan Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar, "Geçmişte tarım ülkesi olan Türkiye'de artık temel gıdaları da ithal eder duruma geldik. Oysa son derece verimli toprakların üzerindeyiz. Tarım politikalarımız nedeniyle çiftçimiz toprağını ekemez, dikemez, öğütemez noktaya getirilmiştir. Bunları aşabiliriz. Üretici pazarlarıyla birlikte hem çiftçilerimizin üretimini değerlendirmek, hem de tüketicilerin aracı olmaksızın ürünlere ulaşımını sağlayabiliriz" diye konuştu.


Her yılsonunda gelenekselleşen etkinliğe bu yıl da Bucalılar yoğun ilgi gösterdi. Buca'nın köyleri Doğancılar, Kaynaklar, Belenbaşı, Karacaağaç, Kırıklar başta olmak üzere İzmir'in ilçelerinden çok sayıda kooperatif ve üretici ürünlerini doğrudan halka sunma fırsatı buldu.


Stantlarda el emeği tasarım ürünlerden köy tavuğuna, reçelden salçaya, şevketi bostandan bal ve pekmeze, bakliyattan Ege lezzetlerine kadar bu toprakların emeğiyle üretilen organik ürünler vatandaşın görücüsüne çıktı. Gün boyu alışverişin sürdüğü etkinlikten üreticiler de tüketiciler de mutlu olarak ayrıldı. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
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