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Buca'da Avrupa Hareketlilik Haftası dopdolu geçti - Son Dakika

Buca'da Avrupa Hareketlilik Haftası dopdolu geçti

23.09.2021 10:03
Buca'da Avrupa Hareketlilik Haftası dopdolu geçti, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesi, bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

İzmir'in Buca ilçesi, bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla gerçekleştirilen hafta, "arabasız yol" etkinliğiyle sona erdi.

Buca Belediyesi, Avrupa Komisyonunun bir girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftasında katılımcı olarak yer aldı. Etkinlikler, Pırlanta merkezlerinin öğrencilerini trafik gürültüsü ve hava kirliliğini azaltmaya ve alternatif ulaşım araçlarını özendirmeye yönelik çevrim içi eğitimle başladı. Prof. Dr. Canan Madran, hafta kapsamında "İklim Krizi ve Şehir" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Hasanağa Bahçesi'nde düzenlenen kahkaha yogası Bucalı kadınlardan büyük ilgi gördü. Etkinlik boyunca kahkahalara boğulan kadınlar keyifli dakikalar yaşadı. Pırlanta merkezlerindeki miniklerin Şirinyer Parkı'nda sergilenen bisiklet tasarımları ise sürdürülebilir ulaşım adına umut verdi.

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün taekwondo branşındaki minik ve genç sporcuları da hafta kapsamında renkli bir etkinlik düzenledi. Hasanağa Bahçesi'ne dans gösterileri ve marşlarla yürüyen 50 taekwondo sporcusu, yaptıkları gösterilerle hünerlerini sergilerken, Bucalılara da heyecan dolu anlar yaşattı. Tenis kulübünde düzenlenen tenis müsabakaları da sporseverlerden büyük ilgi gördü.

Etkinlikler, Dumlupınar Mahallesi'ndeki 83. sokakta gerçekleştirilen arabasız yol etkinliğiyle sona erdi. Trafiğe kapatılan sokakta, futbol maçı düzenlendi, "İşleyen Demir Paslanmaz, Spor Yapan İnsan Yaşlanmaz" temalı zumba, pilates ve yoga aktiviteleri gerçekleştirildi. Buca Kent Konseyi katılımı gerçekleştirilen etkinlikte, hava ve gürültü kirliliğinin fiziksel, ruhsal sağlık ve aktif hareketlilik üzerine etkileri konuşuldu. - İZMİR

Buca'da Avrupa Hareketlilik Haftası dopdolu geçti
Buca'da Avrupa Hareketlilik Haftası dopdolu geçti
Buca'da Avrupa Hareketlilik Haftası dopdolu geçti

Buca Belediyesi, Tenis, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca'da Avrupa Hareketlilik Haftası dopdolu geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buca'da Avrupa Hareketlilik Haftası dopdolu geçti - Son Dakika
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