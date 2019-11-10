Son Dakika Haberleri: Buca'da Balan gitti
Son Dakika Spor Buca'da Balan gitti

Buca'da Balan gitti

8 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'a 3-0 yenilen Ci Group Buca'da teknik direktör Nihat Balan, istifa ederek görevinden ayrıldı.

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'a 3-0 yenilen Ci Group Buca'da teknik direktör Nihat Balan, istifa ederek görevinden ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpte büyük onur ve gurur duyarak çalıştığını dile getiren Nihat Balan, "Uzun lig maratonunda kan değişikliğinin faydalı olacağı inancıyla bu kararı aldım. Her türlü sıkıntı ve problemde yanımızda olan, arkamızda duran ben ve ekibimin rahat çalışmasını sağlayan kulüp başkanımız sayın Cihan Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. Tek dileğim Ci Group Buca camiasının önümüzdeki süreçte başarılı olması" dedi.Ercümend Coşkundere'nin yerine 4. haftada göreve gelen teknik patron Balan, takımın başında çıktığı 9 maçta 5 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Sultanbeyli, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:44 Kaynak: DHA
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